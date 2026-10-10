Efraín Juárez llegó, vio y tiene a su equipo en la parte alta de la tabla en Hungría

El director técnico mexicano Efraín Juárez firmó un arranque espectacular en Hungría y mantiene a su escuadra en la pelea por los primeros puestos. Al frente del banquillo del Gyori ETO, el estratega azteca registra números muy positivos en la liga local.

El estelar timonel azteca ha sabido impregnar su sello de identidad en el viejo continente a pesar de las múltiples adversidades en la plantilla. Su escuadra marcha con paso firme en la tercera posición de la clasificación general al acumular quince unidades.

LÍDERES DE LA MANO DE EFRA ?



Gyori ETO acapara en la Liga de Hungría y Efraín Juárez revela la clavehttps://t.co/2SUVQi2sy1 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 10, 2026

La cosecha en las primeras ocho jornadas del certamen doméstico refleja la regularidad de una plantilla que entendió rápido el esquema táctico. El equipo de Juárez presume cuatro victorias destacadas, tres empates y apenas un doloroso descalabro.

Esta inercia ganadora le permite al director técnico competir de tú a tú en la parte alta de la tabla frente a proyectos de la talla del Vasas y Puskás Akadémia. El estratega confía plenamente en mantener el ritmo para recortar distancias con los punteros.

El estratega charló en exclusiva para los micrófonos de Nemzeti Sport Online y confesó que su proceso ha tenido que sortear una epidemia de lesiones. Juárez ironizó con que cada semana pierde futbolistas en el vestidor, por lo que descarta hacer magia.

Sin embargo, el exseleccionado tricolor priorizó el reacondicionamiento en el apartado físico para poder ejecutar su propuesta agresiva sobre el terreno de juego. Para el timonel, la resistencia de sus futbolistas constituye una base obligatoria en cada partido.

La única caída registrada en su historial europeo ocurrió ante el Ferencváros, la organización más ganadora e imponente del balompié de aquel país. Aquel tropiezo caló hondo en el orgullo, pero no frenó el protagonismo del cuadro auriazul en la competencia.

La historia en el plano internacional marchó por un rumbo completamente distinto al sufrir dolorosos reveses en las fases previas de los torneos continentales. El sueño de avanzar en la prestigiosa UEFA Champions League se esfumó de forma tempranera.

El conjunto húngaro tropezó en la primera ronda clasificatoria al morder el polvo frente al Víkingur con un cerrado marcador global de 3-2. Aquel trago amargo privó a la afición de competir ante las potencias del fútbol de Europa en el semestre.

“CADA SEMANA SE IBA ALGUIEN”. ?



Efraín Juárez reveló el difícil panorama que enfrentó en sus primeras semanas con el ETO FC.



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Posteriormente, la escuadra del timonel mexicano buscó el premio de consolación en las eliminatorias de la UEFA Conference League. Lamentablemente, el Riga de Letonia sepultó las aspiraciones del club al imponerse por un global de 2-1 en la tercera fase.

A pesar de los duros golpes internacionales, la plantilla mantiene intacto el objetivo de levantar un trofeo en el plano local. El equipo de Juárez sigue con vida en la Copa de Hungría y buscará el pase a octavos de final frente al Zalaegerszegi.

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