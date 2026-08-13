Le pusieron la soga al cuello y Efraín Juárez tambalea en su aventura europea

Del plato a la boca se cae la sopa, y si no, pregúntele a Efraín Juárez. El estratega mexicano saboreaba la gloria europea en la Conference League, relamiéndose los bigotes a escasos tres minutos de consumar una hazaña de época con su Győri ETO de Hungría.

Pero el destino es cruel y más cuando un descuido letal al minuto 87 permitió que el Riga FC de Letonia le apagara el cigarro en la boca, clavando un 1-1 definitivo (2-1 global) que mandó al timonel azteca a llorar a su casa y por la puerta de atrás.

De esta manera es como el Gy?ri ETO de Efraín Juárez quedo eliminado en la 3ra Ronda de Clasificación ante el Riga FC con un global de 1-2



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La herida cala hondo porque Juárez, fiel al estilo bragado del balompié nacional, se la había jugado días antes declarando que sus pupilos avanzarían sí o sí. Al final, las palabras se las llevó el viento y la realidad le acomodó una bofetada con la mano abierta.

La aduana ya era una cuesta arriba empinada tras haber perdido la ida por la mínima (0-1), obligando a los húngaros a salir con el cuchillo entre los dientes en el duelo de vuelta.

El cuadro del mexicano arrancó con el santo de espaldas pero el corazón caliente. La recompensa al agobio llegó al 25’, cuando Viktor Djukanović provocó que le tararearan una falta dentro del área penal. Con la cabeza fría y el alma en un hilo, Željko Gavrić cobró la pena máxima al 27’ para poner el 1-0. El graderío estalló: el global se empataba y el milagro parecía tocarse con la punta de los dedos.

Estamos por entrar a los últimos 10 minutos de juego



2.T | Gy?ri ETO 1-0 Riga FC (1-1) | 3° Ronda Clasificación #ConferenceLeague



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A partir de ahí, el Győri se metió en la trinchera a sufrir la gota gorda. El Riga se fue con todo al frente, obligando al arquero Samuel Petráš a vestirse de héroe y sacar hasta las que traían lumbre. Juárez movió sus piezas en el tablero, parando el autobús y lidiando con lesiones que le descuadraron el esquema en el peor momento.

Parecía que la resistencia aguantaba los embates letones, pero la suerte le dio la espalda al estratega azteca. Cuando el banquillo ya miraba el reloj implorando el silbatazo final, apareció el villano de la película. Al 87’, Caio Ferreira encontró una rendija en el área y fusiló sin piedad para el 1-1 que enfrió el estadio.

Ese gol no sube ?? ya lo estaba celebrando Efra



1.T | Gy?ri ETO 0-0 Riga FC | 3° Ronda Clasificación #ConferenceLeague



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.No hubo tiempo para más milagros ni para épicas de última hora; el Győri ETO quedó fuera de combate y el proceso del entrenador mexicano entra directo a la zona de turbulencia.

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