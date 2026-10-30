Las Chivas revolucionan las redes con sus disfraces de Halloween [Imágenes]

Las Chivas de Guadalajara hicieron una creativa dinámica en Verde Valle, complejo deportivo del club. Los jugadores del Rebaño Sagrado se disfrazaron para llegar a la zona de entrenamiento. Sus disfraces han sido la sensación en las redes sociales.

Halloween llegó con todas las de la ley en las Chivas de Guadalajara. Entre los jugadores que se pueden descifrar detrás de los disfraces destacan Brian Gutiérrez como Willy Wonka, personaje principal de la Fábrica de Chocolate; Daniel Aguirre como Forzoso, personaje de Los Increíbleíbles.

El Piojo Alvarado tuvo uno de los mejores disfraces de la tarde. Roberto se disfrazó de La Chilindrina, personaje del Chavo del Ocho. Entre los otros jugadores que hicieron alusión a esta emblemática serie mexicana están Ricardo Marín como el Profesor Jirafales; Diego Campillo como el Chavo del Ocho.

Otro de los jugadores que se puede identificar es José Castillo, disfrazado como un Faraón. En el encuentro de disfraces también figuraron otros personajes como It, Sam y Beetlejuice.

¿Cuándo juegan las Chivas?

Las Chivas de Guadalajara jugarán este sábado 31 de octubre. El conjunto de Gabriel Milito recibirá en el Estadio Akron al Atlante por la jornada 15 del Apertura 2026. El Rebaño Sagrado marcha en el tercer lugar del campeonato a 2 puntos del liderato.

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