Benjamín Mora considera que Guillermo Ochoa es el mejor arquero de México

Guillermo Ochoa colgó sus guantes tras la Copa del Mundo. El guardameta de la selección mexicana está teniendo sus merecidos homenajes por su larga trayectoria. Benjamín Mora, entrenador del Pachuca, considera que Memo es el mejor arquero de la historia de México.

Memo recibió un merecido homenaje en el Estadio Banorte ante la afición de las Águilas del América. Este evento fue organizado en el marco del duelo entre el América y los Tuzos del Pachuca. Benjamín Mora, entrenador de los Tuzos, enalteció la carrera de Ochoa.

“Mucho respeto para quizá el mejor arquero en la historia de nuestro país y nuestro representante en el extranjero durante mucho tiempo. Yo también he representado a mi país durante mucho tiempo y le guardo un gran aprecio a Guillermo Ochoa; yo también lo homenajeo”, dijo el estratega mexicano.

¿Sabías que Benjamín Mora elogió a Guillermo Ochoa? Tras vencer 2-1 al América, el técnico del Pachuca calificó a Memo como “quizá el mejor arquero en la historia de nuestro país” y aseguró que el triunfo de los Tuzos no debía opacar el homenaje que recibió el guardameta. pic.twitter.com/tb31UWxjvV — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) October 28, 2026

Guillermo Ochoa, entre lágrimas, recibió los aplausos de los aficionados presenten en el estadio. Por muchas temporadas Memo defendió los colores azulcremas. Fue una pieza fundamental de importantes logros americanistas.

Una larga carrera en Europa

Guillermo Ochoa fue un referente del fútbol mexicano en Europa durante varios años. Memo jugó es España para el Granada y el Málaga; en Bélgica para el Standard Lieja; en Francia para el Ajaccio; en Italia para la Salernitana; en Portugal para el AVS FC y en Chipre con los colores del AEL Limassol.

Memo defendió los colores de El Tri durante 161 partidos. El exguardameta mexicano recibió 154 goles y dejó su portería imbatida en 64 encuentros. Guillermo Ochoa protegió el arco mexicano durante los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y en un partido de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

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