Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional (DHS), se volcó en contra de funcionarios texanos al enterarse que se rehúsan a apoyar las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener e incluso deportar a extranjeros carentes de estatus legal establecidos en territorio estadounidense.

Durante un dialogo entablado con la cadena de televisión Fox News, el republicano de Oklahoma afirmó que varios demócratas texanos en funciones están elaborando planes para coartar cualquier tipo de cooperación de las fuerzas del orden con el ICE, lo cual considera no sólo erróneo sino perjudicial para la seguridad de los ciudadanos locales.

“Si Texas dejara de cooperar con ICE y se convirtiera en un estado santuario, sería uno de los peores incumplimientos del deber que hemos visto en mucho tiempo.

Entre los recientes arrestos de inmigrantes indocumentados en Texas se incluyen asesinos, traficantes sexuales de menores, terroristas, pandilleros, agresores sexuales y narcotraficantes. Texas ha sido durante mucho tiempo un gran aliado del DHS en la lucha para arrestar y expulsar a los inmigrantes indocumentados de nuestras comunidades, para así salvar vidas y hacer de Estados Unidos un lugar seguro”, expresó.

Under @POTUS Trump’s leadership, we have achieved 18 straight months of ZERO releases at the border.



Historic border security is saving American lives. This is promises made, promises kept. ?? pic.twitter.com/cGP1JOHEZn — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 16, 2026

El señalamiento de Markwayne Mullin surge después de que, el 6 de noviembre, John Whitmire, alcalde de Houston, emitió una orden dirigida a los agentes de policía de la ciudad liberándolos de la responsabilidad de notificarle al ICE si se encontraban con un inmigrante carente de estatus legal.

Siguiendo una directriz similar, los alcaldes de las ciudades de Austin y San Antonio también emitieron órdenes a sus agentes policiacos para dejar de apoyar al ICE.

Al respecto, el máximo responsable del DHS pidió a los alcaldes demócratas evitar que el peso de sus erróneas decisiones se volque en contra de los ciudadanos a quienes representan.

“Hacemos un llamado a la gobernadora electa Gina Hinojosa y a otros líderes del estado para que continúen cooperando con nosotros. De no hacerlo, el crimen y la violencia azotarán Texas, y los estadounidenses inocentes sufrirán las consecuencias, ya que cada vez más políticos que defienden los santuarios priorizan a los inmigrantes indocumentados delincuentes por encima de sus propios electores. No es casualidad que siete de las 10 ciudades más seguras de Estados Unidos cooperen con las fuerzas del orden del ICE”, enfatizó.

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