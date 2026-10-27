César Montes sale ileso de ataque con drones al tren donde viajaba con el Lokomotiv

El defensa de la selección de México, César “Cachorro” Montes, junto con sus compañeros del Lokomotiv Moscú, vivieron horas de auténtica angustia y terror debido al ataque que sufrió el tren donde viajaban por parte de drones ucranianos, en otro episodio de la cruda guerra que sostiene Rusia.

El dramático incidente ocurrió durante la ruta entre la localidad de Anapa y la capital moscovita, transformando el viaje de regreso en una pesadilla que por poco termina en tragedia para el futbolista azteca y que sin duda pone en entredicho si jugar en esta localidad vale la pena el riesgo para el zaguero mexicano.

? ¡UNA PESADILLA!



? César Montes vivió momentos de tensión junto al plantel de Lokomotiv de Moscú un ataque con drones al tren del equipo.



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De acuerdo a los reportes periodísticos locales, el equipo del Lokomotiv regresaba con las caras largas después de sostener un amargo partido en la localidad de Rostov del Don, en donde la escuadra local terminó imponiéndose 2-0 y donde el canterano de Rayados vio acción de titular sin poder evitar el tropiezo de los suyos.

Nadie se imaginaba que tras el trago amargo de la derrota en la cancha vendría lo peor en las vías férreas, quedando atrapados en medio del fuego cruzado y con el alma en un hilo por la ofensiva aérea, al grado de que el tren donde viajaban estuvo en verdadero riesgo para la integridad del zaguero mexicano.

Según detalló el periodista deportivo Iván Kárpov, el ataque de los drones tuvo lugar en el territorio de la región de Vorónezh y por fortuna, no afectó de forma directa el vagón en el que se hallaban el zaguero mexicano y los otros futbolistas. A la vez, se indica que los médicos del club mostraron una enorme valentía al comenzar enseguida a prestar ayuda humanitaria a los pasajeros que resultaron heridos en otros vagones del convoy, antes de que los futbolistas continuaran su camino a la capital a bordo de un autobús.

Un at4que masivo con drones ucranianos alcanzó el tren de pasajeros en el que se trasladaba el defensor mexicano César Montes junto con el resto del plantel del FC Lokomotiv Moscú.

El gra4ve inc1d3nte ocurrió durante la madrugada en la región de Vorónezh, generando pánico en la? pic.twitter.com/d7E5wSHbp5 — Excélsior (@Excelsior) October 26, 2026

Más tarde, el Lokomotiv de Moscú publicó un comunicado oficial para calmar las aguas y afirmar que todo el plantel ya se encuentra a salvo en las instalaciones de la capital. La nota oficial señaló que, tras las informaciones difundidas por los medios, el club anuncia que el equipo ha regresado al completo a su centro de entrenamiento para preparar sus próximos duelos de Copa y Liga; sin embargo, las autoridades de Vorónezh confirmaron que la agresión de las fuerzas ucranianas dejó un saldo trágico de 3 muertos y 39 heridos.

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