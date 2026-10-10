César Montes firma un regreso goleador con el Lokomotiv tras superar sus lesiones

César Montes regresó a la trinchera con el Lokomotiv de Moscú tras superar una traicionera lesión que lo borró de la selección mexicana. El “Cachorro” reapareció como titular indiscutible y se despachó con un golazo en el escandaloso baile de 5-0 sobre el Fakel Voronezh.

El zaguero central azteca despejó de golpe todas las dudas sobre su estado físico con una exhibición magistral en la Liga Premier de Rusia. Montes saltó al terreno de juego libre de dolencias y se consolidó de inmediato como el hombre de hierro.

César Montes en modo goleador en Rusia ??? pic.twitter.com/6mwjtMoHuP — Adal Franco ?? (@AdalFrancoR) October 10, 2026

La recompensa a su esfuerzo llegó al inicio del complemento, justo cuando el cronómetro marcaba el minuto 49 del compromiso liguero. El defensor tricolor aprovechó una excelsa asistencia de Aleksandr Rudenko para empujar el balón a las redes con la diestra.

Aquella anotación significó el 3-0 parcial que terminó por sepultar las pocas aspiraciones del conjunto rival en la jornada diez. La muralla sonorense demostró que su prolongada ausencia no mermó en lo más mínimo su tremendo olfato dentro del área.

Pero el aporte del espigado zaguero no se limitó únicamente a la fiesta ofensiva en territorio hostil. En las labores de destrucción, el futbolista mexicano registró números de auténtica locura que dejaron con el ojo cuadrado al cuerpo técnico moscovita.

El “Cachorro” firmó una tarjeta espectacular al acumular diez despejes providenciales, tres intercepciones de peligro y un disparo bloqueado con el pecho. Además, el ex del Monterrey recuperó tres balones y ganó siete de diez feroces duelos por la vía aérea.

Esta soberbia actuación representa un auténtico bálsamo para un futbolista que venía arrastrando semanas sumamente complejas en el Viejo Continente. Unas malditas molestias en la zona del glúteo lo obligaron a bajarse de los aviones del combinado nacional.

El cuerpo médico del conjunto ruso prefirió quedarse con el jugador en sus instalaciones desde el pasado 24 de septiembre para avanzar en su rehabilitación. Esa decisión marginó al líder de la zaga tricolor de cuatro compromisos amistosos en la fecha FIFA.

??? Así fue el gol de César Montes en la goleada 5-0 de visita ante el FC Fakel Voronezh. El mexicano marcó el tercer tanto de su equipo, fue titular y disputó todo el partido.#MexicanosEnEuropa pic.twitter.com/0CVR9cvyjP — Liga MX vs MLS (@LigamxvsMls) October 10, 2026

Tras culminar con éxito total el proceso de recuperación, el estelar defensor mexicano recuperó la sonrisa y su puesto en el once inicial. Montes levanta la mano con autoridad y le manda un claro mensaje al estratega nacional rumbo a las próximas convocatorias.

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