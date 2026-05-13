Luis Chávez, César Montes y Edson Álvarez en el primer grupo de “europeos” que reportarán con México

Luis Chávez, del Dínamo de Moscú, César Montes, del Lokomotiv y Edson Álvarez, del Fenerbahçe, sacrificarán la semana de vacaciones que la FIFA otorga a todos los jugadores previo al Mundial para reportarse el lunes junto con Jorge Sánchez, Mateo Chávez y Orbelín Pineda.

Los seis elementos que buscarán un sitio en el Tricolor para la justa mundialista decidieron no tomar vacaciones y serán parte del grupo de avanzada de la Legión Extranjera, en donde Luis Chávez, al parecer, logró superar una ausencia de diez meses por una grave lesión en la rodilla que ha obligado a que luche por uno de los 26 sitios en la lista mundialista.

SELECCIÓN MEXICANA 🇲🇽

Luis Chavez, Orbelin Pineda, Edson Alvarez y Cesar Montes han sido liberados de sus clubes para reportar la siguiente semana en el CAR en México tras renunciar al

sus vacaciones



Quedarían pendientes pero seguros: Quiñones, Obed Vargas, Fidalgo, Santi, Raúl… pic.twitter.com/foKmcTK1ek — Puskanenka 🇲🇽 (@puskanenka4) May 13, 2026

Chávez se reportará el lunes junto con los otros cinco jugadores, como Jorge Sánchez del PAOK de Grecia, Mateo Chávez del AZ Alkhamar y Orbelín Pineda del AEK de Grecia, que también decidieron no descansar una semana de acuerdo a la reglamentación de la FIFA.

Estos jugadores esperan tener acción contra Ghana el próximo 22 de mayo en la ciudad de Puebla en el primero de los tres juegos de preparación de México antes del debut mundialista el próximo 11 de junio en el estadio Banorte.

Los otros dos encuentros de preparación son contra Australia el 30 de junio en el estadio Rose Bowl en Pasadena, el próximo 30 de mayo y el 4 de junio en Toluca contra Serbia, en donde se espera que ya se encuentre la totalidad de jugadores que militan en equipos del Viejo Continente.

Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah, y Johan Vázquez, del Genoa, también intentaron conseguir el permiso para presentarse desde el próximo lunes, pero finalmente terminarán su actividad con sus respectivas escuadras.

Los próximos jugadores en reportarse serán Obed Vargas del Atlético de Madrid y Álvaro Fidalgo del Betis, quienes también terminarán su participación con sus equipos, mientras que Santiago Giménez del AC Milan, Raúl Jiménez del Fulham, César Huerta del Anderlecht y Germán Berterame lo harán hasta que concluya la participación de sus equipos en las ligas en las que participan.

Todos los jugadores con el nuevo anuncio que hizo Javier Aguirre con la lista de 55 jugadores no tienen garantizada su presencia en el Mundial, por lo cual ahora deberán esperar y ganarse un sitio en la lista de 26 jugadores.

7 jugadores europeos se integrarán a la Selección Mexicana antes del Mundial 2026 https://t.co/GaGD9y2lEL — Jalisco Hoy (@JaliscoHoy) May 12, 2026

Inclusive hay elementos que no fueron considerados al principio, pero que están teniendo una gran liguilla como el caso de Jordan Carrillo, Bryan González, Richard Ledezma, que podrían ser parte del último jalón en la lista final en un caso inédito del cuadro nacional.

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