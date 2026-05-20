César Montes revela que ha tenido ofertas de la Liga MX

César Montes será uno de los referentes en la defensa de la selección mexicana. El futbolista del Lokomotiv Moscú es uno de los jugadores más experimentados en la última línea mexicana. Antes de llegar al Mundial de 2026, Montes reconoció que tuvo ofertas para volver a México. El “Cachorro” prefirió quedarse en Europa.

Desde enero de 2023, César Montes hace vida en el fútbol de Europa. El defensor mexicano ha defendido las camisetas del RCD Espanyol, UD Almería y ahora la del Lokomotiv Moscú. Pero el “Cachorro” ha tenido algunas propuestas para regresar a la Liga MX. El propio César Montes aseguró que han sido ofertas de clubes grandes del torneo mexicano.

“Tuve diferentes ofertas, muy tentadoras para mí y para mi familia para poder regresar a México. Los equipos que me han llamado este par de años de México son equipos grandes, equipos que invierten y que siempre están peleando por títulos”, dijo el defensor de 29 años.

“PUDE REGRESAR A MÉXICO… PERO DECIDÍ SEGUIR EN EUROPA”🇲🇽🌍



César Montes reveló en La Selección en Tus Manos que recibió ofertas muy importantes de la Liga MX tras sus descensos en España, pero eligió mantenerse en el fútbol europeo🔥 pic.twitter.com/RRcuU1K0E3 — Claro Sports (@ClaroSports) May 19, 2026

A pesar de tener este par de ofertas sobre sus manos, César Montes prefirió mantenerse en el fútbol de Europa. El futbolista mexicano admitió que le resultaba tentador volver a México, pero hasta ahora permanece en el Lokomotiv Moscú. El Mundial de 2026 pudo haber influido en esta decisión.

“Pero míranos, seguimos acá. Seguimos con esta aventura para seguir creciendo (…) Para mí era muy tentador decir que sí y estaría muy cómodo en México”, agregó.

César Montes en Europa

El paso de César Montes en el fútbol europeo tuvo inicios muy tambaleantes. El defensor mexicano descendió en sus dos primeros clubes de la primera división de España. El “Cachorro” no pudo mantener la categoría con el RCD Espanyol y con el UD Almería. Entre ambos procesos jugó 45 encuentros.

Ahora en el Lokomotiv Moscú parece haber encontrado estabilidad. César Montes llegó al conjunto ruso en septiembre de 2024. El defensor mexicano ya acumula 49 partidos con el club en los que ha podido marcar 6 goles y conceder 2 asistencias (números altos para ser central). Montes tiene un contrato vigente con el club hasta junio de 2029. El valor de mercado del “Cachorro” ronda los $8 millones de dólares.

⚠ ATENCIÓN ⚠



La Selección Mexicana sigue sumando elementos a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento de cara al Mundial del 2026.



Este día se unieron a la concentración César Montes y Luis Chávez, quienes decidieron renunciar a su periodo vacacional para ponerse… pic.twitter.com/DkjliiC0Wp — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 19, 2026

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