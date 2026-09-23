César Montes es baja del Tri por lesión y Rafa Márquez llama a Dagoberto Espinoza

La primera concentración de Rafael Márquez como entrenador de la selección de México sufrió una nueva modificación. César Montes quedó fuera de la convocatoria debido a un desgarro en el glúteo que ya arrastraba desde su club, el Lokomotiv de Moscú.

El defensa llegó a México con la molestia y fue evaluado durante la concentración. Tras los estudios realizados por el cuerpo médico, se determinó que no está en condiciones de continuar con el grupo y regresará a Rusia para seguir con su recuperación.

Dagoberto Espinoza ocupará el lugar de César Montes

Ante la baja de Montes, Rafa Márquez convocó a Dagoberto Espinoza, defensa del América, para incorporarse a la selección de México.

El jugador de 22 años no estará disponible para el debut ante Colombia, ya que se incorporará al equipo después del partido que América disputará frente a Necaxa. Está previsto que reporte con el Tri la próxima semana en Nueva Jersey para preparar el encuentro contra Perú.

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César Montes causará baja de la Selección por un pequeño desgarro en el glúteo y volverá a Rusia para rehabilitarse con su club.



Dagoberto Espinoza, de América, tomará su lugar, pero hasta el 27 de septiembre en Nueva Jersey. pic.twitter.com/otCyniqTzK — León Lecanda ? (@Leonlec) September 23, 2026

La baja de Montes representa uno de los primeros movimientos en la convocatoria de Márquez, quien apenas comienza su proceso al frente del combinado nacional después del Mundial de 2026.

Santiago Giménez trabaja por separado

La situación de Santiago Giménez también generó atención durante el entrenamiento de este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento.

El delantero del FC Porto realizó trabajo diferenciado debido a una molestia muscular. Los reportes señalan que el problema no es considerado grave y existe la expectativa de que pueda reincorporarse al trabajo con el grupo.

Mientras tanto, Hirving “Chucky” Lozano y Germán Berterame, dos de las novedades en la primera convocatoria de Márquez, participaron con buen ritmo en los trabajos interescuadras.

La práctica fue abierta a los medios de comunicación, una de las primeras señales del cambio en la dinámica alrededor de la selección durante el inicio de la gestión de Márquez.

Rafa Márquez debuta con México ante Colombia

El primer partido de Rafael Márquez como técnico de la selección de México será este sábado 26 de septiembre frente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Después del encuentro ante los colombianos, el Tri continuará su gira por Estados Unidos con cuatro partidos de preparación:

Fecha Rival Estadio Ciudad 26 de septiembre Colombia M&T Bank Stadium Baltimore, Maryland 29 de septiembre Perú Sports Illustrated Stadium Harrison, Nueva Jersey 3 de octubre Estados Unidos State Farm Stadium Glendale, Arizona 6 de octubre Chile Los Angeles Memorial Coliseum Los Ángeles, California

La selección de México tendrá así cuatro compromisos en territorio estadounidense durante esta Fecha FIFA, en la que Márquez comenzará a probar sus primeras ideas y a evaluar a los futbolistas que forman parte de su nuevo proyecto.

Para Dagoberto Espinoza, la baja de Montes abre además la puerta a su primera convocatoria con la selección mayor, mientras que Márquez deberá ajustar su defensa antes de enfrentar a Colombia en Baltimore.

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