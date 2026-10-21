Juan Reynoso se va contento de la derrota contra las Chivas

Las Chivas de Guadalajara volvieron al triunfo en la Liga MX. Por la jornada 13 del Apertura 2026, el Rebaño Sagrado venció 1-0 al Necaxa en su estadio. A pesar de la derrota, Juan Reynoso está contento con la actuación de sus dirigidos.

Pese a quedarse sin puntos en el Estadio Akron, Juan Reynoso considera que su club hizo un gran trabajo. Por momentos, el público presente en el estadio abucheó a los locales. Reynoso está convencido que los problemas del Rebaño Sagrado fueron producidos por su planteamiento.

“Cada quien en lo individual va aportando desde la humildad y desde su inteligencia para ser un equipo que hoy vino acá se plantó y creo que al final los abucheos terminaron siendo más aplausos para nosotros que abucheo para Chivas”, dijo Reynoso tras el partido.

En todo el encuentro las Chivas solo pudieron realizar tres remates al arco. De hecho, el Necaxa tuvo más ocasiones en ofensiva. El partido se destrabó a favor del Rebaño Sagrado gracias a un autogol de Agustín Oliveros.

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“Al final los abucheos terminaron siendo más aplausos para nosotros que abucheos para Chivas”: Juan Reynoso, técnico del Necaxa



? Juan Manuel Figueroa pic.twitter.com/lkU10EsSKi — MedioTiempo (@mediotiempo) October 21, 2026

Necaxa sigue en caída

Los Rayos del Necaxa no mantienen una buena racha en el Apertura 2026. El conjunto mexicano tiene 11 partidos consecutivos sin conseguir una victoria. El último triunfo del club se remonta al 26 de julio. En aquel encuentro derrotaron 2-1 a Monterrey.

“Venimos entre comillas padeciendo esa situación, Camilo Vargas también fue figura el partido pasado, en Pachuca lo mismo Sánchez, pero este fútbol creo que como le decía a los muchachos después del partido, los que marcan la diferencia en el fútbol son los que perseveran y sostienen los esfuerzos y son fuertes de la cabeza”, dijo Reynoso.

El Necaxa acumula derrotas contra Toluca 3-1; ante león 1-2; contra Cruz Azul 1-3; ante Puebla 1-0; contra San Luis 3-1, ante el América 2-4; contra Necaxa 0-2 y esta última derrota 1-0 con Guadalajara. El club solo ha podido rescatar unos empates ante Pumas 1-1; contra Tigres de la UANL 1-1 y ante los Rayos del Necaxa 3-3.

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