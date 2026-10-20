Félix Hernández le pone su ficha a las Chivas por delante del América

Durante varias temporadas, las Águilas del América eran el rival a vencer en la Liga MX. Sin embargo, su dominio ha ido mermando dentro del fútbol mexicano. Félix Hernández no ve a los azulcremas levantando el título. Hernández le pone la ficha a las Chivas.

El exarquero del Atlante y de la selección mexicana considera que las Águilas del América tendrían muchas dificultades para superar la Liguilla. Esta sería la etapa final del conjunto de Guillermo Almada en el Apertura 2026.

“Estoy viendo más allá. La Liguilla, donde América se puede quedar fuera”, dijo el exarquero del Atlante que ahora ejerce funciones como analista. Estas declaraciones fueron difundidas por el diario Récord.

Las Chivas candidatas al título

Contrario a su percepción de las Águilas del América, Félix Hernández considera que las Chivas de Guadalajara son candidatas a quedarse con el título del Apertura 2026. Gabriel Milito es el principal argumento desde el banquillo.

“Mis argumentos están sustentados en lo que ha hecho un técnico muy exitoso en esta etapa con Chivas”, sentenció Félix Hernández.

Además, Hernández aseguró que las Chivas tienen un mejor plantel para este torneo. Además aclaró que Gabriel Milito podrá contar con todos sus futbolistas en el campeonato. No ocurrirá lo del torneo pasado que perdió a varios elementos importantes por la convocatoria a la Copa del Mundo.

“Tiene un plantel más completo que el torneo anterior, aunado a que contará con sus seleccionados en la Liguilla. Este equipo ahí es donde va a mostrar su verdadero potencial”, concluyó.

La última vez que las Chivas de Guadalajara celebraron un campeonato de la Liga MX fue en el torneo Clausura de 2017. Con Matías Almeyda en el banquillo, el Rebaño Sagrado superó en la final a los Tigres de la UANL. Desde entonces no ha podido alzar un campeonato local.

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