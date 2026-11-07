El Real Madrid goleó al Valencia del Vasco Aguirre para igualar el liderato

El Real Madrid prolongó su racha ganadora y alcanzó los 30 puntos en LaLiga tras derrotar 0-3 al Valencia en Mestalla. El conjunto dirigido por José Mourinho resolvió el encuentro con anotaciones de Fede Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé, mientras que el equipo de Javier Aguirre volvió a quedarse sin una victoria como local en el campeonato y continúa en puestos de descenso.

Con ocho triunfos consecutivos, los madridistas igualaron provisionalmente la puntuación del Barcelona, que tendrá su compromiso frente al Atlético de Madrid este domingo. El resultado dejó al Valencia en la penúltima posición de la clasificación, con apenas nueve unidades, una situación que podría complicarse si sus rivales directos consiguen ganar sus respectivos partidos.

La visita también pudo representar el último enfrentamiento liguero entre ambos clubes en el estadio de Mestalla. El recinto tiene previsto dejar de ser la casa del Valencia con el traslado al Nou Mestalla, proyectado para el verano de 2027, aunque todavía existe la posibilidad de que vuelvan a cruzarse en la Copa del Rey.

Valverde y Güler encaminaron el triunfo antes del descanso

El equipo de Mourinho asumió el control desde los primeros minutos y obligó al Valencia a concentrar buena parte de sus esfuerzos en defender. Aguirre dispuso una línea de cinco zagueros para intentar contener las acciones de Bellingham, Diomande y Mbappé, aunque su planteamiento apenas permitió algunos intentos aislados de contraataque.

El conjunto local tuvo una oportunidad importante alrededor del minuto 19. Mayol conectó una volea que exigió una gran intervención de Courtois y, después del tiro de esquina, Guido llegó a marcar, pero la anotación fue invalidada por posición adelantada.

Esa fue una de las pocas ocasiones claras del Valencia durante el primer tiempo. El Real Madrid, en cambio, aprovechó su primera llegada a puerta para abrir el marcador.

Después de que Mbappé estrellara un tiro libre contra la barrera, el balón quedó a disposición de Fede Valverde. El uruguayo no dudó y sacó un potente remate cruzado que superó a Dimitrievski en el minuto 28.

FEDE VALVERDE DOES IT AGAIN! ANOTHER SCREAMER! ?



Straight off the volley to open the scoring! pic.twitter.com/UEI2cQhKid — ESPN FC (@ESPNFC) November 7, 2026

La ventaja aumentó ocho minutos después. Bellingham encontró a Arda Güler sin marca dentro del área y el futbolista turco conectó el balón en el aire para establecer el 0-2. Antes del descanso, el propio Güler estuvo cerca de ampliar la diferencia con un disparo de zurda, pero el guardameta del Valencia consiguió despejarlo.

Los cambios de Aguirre no evitaron la caída del Valencia

El técnico mexicano intentó modificar el desarrollo del encuentro después del entretiempo. La entrada de Luis Rioja por el defensa De Haas buscaba darle mayor profundidad al ataque, mientras que posteriormente también ingresó el joven Aimar Blázquez.

Sin embargo, las modificaciones no cambiaron el dominio visitante. El Real Madrid mantuvo la iniciativa y generó nuevas oportunidades mediante Güler, Bellingham y Mbappé, quien incluso probó con una chilena.

El tercer gol llegó al minuto 75. Güler volvió a participar con un pase preciso que dejó a Mbappé frente a Dimitrievski. El delantero francés superó al portero con un regate y definió para sentenciar el 0-3.

Kylian Mbappé puts the game to sleep for Real Madrid ? pic.twitter.com/xcJxGj37jX — ESPN FC (@ESPNFC) November 7, 2026

La noche todavía tuvo otro episodio para el Valencia: José Gayà fue expulsado a falta de diez minutos para el final después de derribar a Mbappé cuando el atacante intentaba iniciar un contraataque.

Mourinho aprovechó los últimos cinco minutos para realizar sus cinco sustituciones. Brahim y Endrick buscaron sumarse a la lista de goleadores, pero el marcador permaneció sin cambios.

El Real Madrid se marchó de Mestalla con tres puntos y ocho victorias consecutivas. El Valencia, por su parte, sigue en el lugar 19 y no consiguió aprovechar su condición de local para salir de la zona de descenso.

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