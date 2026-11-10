El Manchester United estaría preparando una fortuna para regresar a Pochettino a la Premier League

Los días de Michael Carrick al frente del Manchester United parecen estar completamente contados y la directiva de los Red Devils ya tiene claro que deberá abrir la chequera para sacar a Mauricio Pochettino de la selección de Estados Unidos, en lo que sería un golpe mediático para el importante cuadro inglés.

La cúpula de Old Trafford sabe que el rescate del estratega argentino requiere una fuerte inversión económica, pero la crisis deportiva que tiene al equipo hundido en la zona de descenso obliga a tomar decisiones drásticas de forma inmediata.

¡POCH, EL FAVORITO DE LOS DIABLOS ROJOS! Mauricio Pochettino es el principal candidato para reemplazar a Michael Carrick si deja de ser el entrenador del Manchester United.



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Para lograr la liberación del timonel sudamericano, la dirigencia inglesa deberá desembolsar una cláusula de rescisión estipulada en 10 millones de dólares directamente a las arcas de la federación norteamericana.

A esta cifra millonaria se le deberá sumar una cantidad adicional de varios millones más para finiquitar los contratos del numeroso cuerpo técnico que acompaña al argentino desde hace más de una década en sus aventuras por el futbol europeo.

El estratega albiceleste cuenta con un cartel sumamente atractivo en la Premier League gracias a sus recordados pasos por los banquillos del Southampton, Tottenham y Chelsea, una experiencia probada que seduce a los altos mandos del club.

Sin embargo, la operación representa un auténtico dolor de cabeza administrativo debido a que el entrenador renovó su vínculo con el combinado de las barras y las estrellas hasta el Mundial de 2030 hace apenas cinco meses.

Mientras se cocina el millonario movimiento en los escritorios, el interinato de Michael Carrick pende de un hilo tras un arranque de pesadilla que mantiene a la histórica institución en el puesto 18 de la clasificación general.

La directiva británica ya inició un proceso formal de revisión sobre el desempeño del exfutbolista, quien suma apenas ocho unidades en diez jornadas disputadas y podría recibir la estocada final este domingo cuando se midan ante el poderoso Liverpool.

Por otro lado, en el entorno de la afición de los Red Devils crece con fuerza el clamor por la contratación del italiano Antonio Conte, quien se encuentra libre desde mayo tras dejar su puesto en el Napoli luego de conseguir un valioso subcampeonato en la Serie A.

Los seguidores recuerdan con admiración su exitosa etapa en el balompié británico con el Chelsea, donde conquistó una liga y una copa, respaldado por un palmarés envidiable en el futbol italiano.

Aunque la llegada del estratega transalpino genera ciertas dudas entre los directivos debido a su conocida personalidad explosiva y los recuerdos del turbulento ciclo de Ruben Amorim, su figura amenaza con ser la piedra en el zapato para el argentino.

"Mauricio Pochettino is indeed a candidate for Manchester United."@tombogert has all the latest regarding a possible Mauricio Pochettino to Manchester United move as the #USMNT head coach continues to be linked to the job ?? pic.twitter.com/xwX4MF0QHq — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) November 10, 2026

El hecho de estar disponible sin costo de transferencia y contar con el respaldo total de la tribuna podría convertirse en el factor definitivo que incline la balanza y termine por derrumbar la costosa operación por Pochettino.

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