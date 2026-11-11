Aseguran que Pep Guardiola sería el candidato de Estados Unidos para suplir a Pochettino

La Federación de Futbol de Estados Unidos ya mueve sus piezas en el tablero internacional y tendría en la mira a Pep Guardiola como su principal candidato para asumir el banquillo de la selección nacional. De acuerdo con reportes publicados por The Athletic y The New York Times, las cosas ya se estarían moviendo para firmar al técnico español.

Otras versiones firmadas por los periodistas Tom Bogert, Paul Tenorio y Henry Bushnell, indican que el estratega catalán encabeza la lista de prioridades en caso de que Mauricio Pochettino concrete su inminente salida rumbo al Manchester United, en lo que serían los movimientos de mayor envergadura en el fin de 2026 y donde el mal momento de los Red Devils ha movido fuerte el mercado.

??? Sources: U.S. Soccer is expected to make Pep Guardiola a top target to become next USMNT head coach.



Obviously the pursuit would not be straightforward nor easy. But likely to start with call to Pep.



w/ @PaulTenorio @HenryBushnellhttps://t.co/zHaggH9J7i — Tom Bogert (@tombogert) November 11, 2026

Aunque los altos mandos del balompié estadounidense mantienen la cautela mientras no se haga oficial la partida del técnico argentino a la Premier League, fuentes cercanas a la federación aseguran que Guardiola sería el primer nombre al que llamarían para iniciar un nuevo proyecto.

Como también han detallado diversos reportes de cadenas como ESPN, el posible traspaso de Pochettino a Old Trafford activaría de inmediato una cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares, recurso económico que facilitaría la búsqueda de un reemplazo de jerarquía mundial.

? ????????: The US Soccer Federation wants Pep Guardiola to become the next USMNT head coach. ???



[ via @TheAthletic ] pic.twitter.com/qi9MB6Sz0n — RazedFootball (@RazedFootball) November 11, 2026

Convencer al laureado entrenador español de 55 años no representa una tarea sencilla para los directivos norteamericanos. Tras cerrar una década histórica en el banquillo del Manchester City en mayo pasado, Guardiola se encuentra disfrutando de un año sabático junto a su familia y ha mostrado poco apetito por volver de inmediato a la actividad diaria, al grado de haber rechazado recientemente propuestas formales de selecciones europeas como Italia y Países Bajos.

Sin embargo, existen factores clave que juegan a favor de Estados Unidos en esta ambiciosa apuesta deportiva. El extécnico del Barcelona y Bayern Múnich nunca ha dirigido a un combinado nacional y en múltiples ocasiones ha expresado su deseo de disputar una Copa del Mundo desde el banquillo.

Además, Guardiola mantiene un vínculo personal muy estrecho con territorio estadounidense, pues ya vivió un año en Nueva York durante su anterior descanso en 2012, disfrutando del anonimato y la calidad de vida en Manhattan, ciudad donde reside actualmente.

U.S. Soccer is expected to make Pep Guardiola a top target to replace Mauricio Pochettino if the USMNT coach leaves for Manchester United, sources briefed on the situation tell The Athletic.



Full story from @PaulTenorio, @henrybushnell and @tombogert: https://t.co/FBC9YtMW7Y pic.twitter.com/KRroXMyXYn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 11, 2026

Por lo pronto, el calendario internacional le brinda un margen de maniobra bastante cómodo a la selección estadounidense para negociar con calma. Pochettino dirigirá los compromisos de cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Haití y, después de esa fecha FIFA, el equipo de las barras y las estrellas no volverá a disputar partidos oficiales hasta el mes de marzo, tiempo suficiente para intentar seducir al técnico más ganador de su generación rumbo al ciclo mundialista de 2030.

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