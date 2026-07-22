Italia negocia con Pep Guardiola para rol de DT, según federación

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó que mantiene conversaciones con Pep Guardiola como parte del proceso para elegir al próximo entrenador de la selección nacional, una búsqueda que entra en su fase decisiva tras la salida de Gennaro Gattuso. Aunque el presidente del organismo, Giovanni Malagò, reconoció el interés por el técnico español, también dejó claro que las negociaciones no garantizan un desenlace favorable.

En declaraciones al programa Vivavoce, Malagò explicó que el diálogo con Guardiola existe y que la federación considera su posible incorporación como una alternativa real. Sin embargo, insistió en que las conversaciones todavía no permiten asegurar que el entrenador termine aceptando el cargo.

“Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días: Pep Guardiola”, afirmó el dirigente al referirse al esfuerzo económico que la FIGC estaría dispuesta a realizar para intentar concretar la contratación.

El presidente añadió que el organismo decidió abrir ese canal de comunicación por la relevancia del candidato, aunque pidió no interpretar ese movimiento como un desinterés por el resto de los aspirantes.

“No está dicho que la operación vaya a salir adelante”, señaló Malagò. “Era importante y correcto abrir un diálogo y mantenerlo vivo, pero eso no debe interpretarse como una falta de consideración hacia los demás candidatos”.

? ???: Italy confirms talks with Pep Guardiola as the federation pushes to make him the next national team coach.



· Italian officials, led by Paolo Maldini and Leonardo, met Guardiola in Barcelona for several days to present their project. The federation sees him as its top? pic.twitter.com/pIsI2KhcVB — The Touchline | ? (@TouchlineX) July 22, 2026

La FIGC mantiene abiertas varias opciones para el banquillo

La federación busca reemplazar a Gennaro Gattuso, quien presentó su dimisión hace más de tres meses después de no conseguir la clasificación de Italia para la Copa del Mundo, prolongando así la crisis deportiva de la selección.

Malagò aseguró que la decisión sobre el nuevo seleccionador llegará en un plazo breve y confirmó que Guardiola no es el único nombre considerado por la dirigencia italiana.

Entre los candidatos mencionó a Roberto Mancini, último entrenador que llevó a Italia a conquistar un título internacional con la obtención de la Eurocopa de 2020, disputada en 2021, así como al exmediocampista Andrea Pirlo.

El dirigente, que asumió la presidencia de la FIGC hace apenas un mes tras la profunda reestructuración provocada por la ausencia de Italia en su tercer Mundial consecutivo, dejó abierta la posibilidad de que aparezca un candidato inesperado antes del anuncio oficial.

“Puede haber una sorpresa. Esperen unos días más y lo sabrán todo”, comentó.

Durante el pasado fin de semana, medios italianos informaron que Paolo Maldini, actual director técnico de la federación, y su asesor Leonardo sostuvieron una reunión con Guardiola para evaluar la viabilidad de que el entrenador español asuma el mando de la selección. De acuerdo con esas versiones, la negociación continúa siendo compleja pese al interés mostrado por la FIGC.

Mientras avanzan las conversaciones, la federación mantiene abiertas todas las alternativas con el objetivo de definir al técnico que encabezará el nuevo proyecto de la selección italiana tras una de las etapas más complicadas de su historia reciente.

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