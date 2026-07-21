Mundial 2026 impulsó el mayor gasto en cuatro años durante junio, según Bank of America

Este año millones de aficionados al futbol se unieron para celebrar uno de los eventos deportivos más esperados, la Copa Mundial de la FIFA 2026, y según datos del Bank of America Institute, durante esos 39 días de torneos realizados mayormente en Estados Unidos, así como en México y Canadá, se registró un mayor gasto por parte de los consumidores estadounidenses en al menos cuatro años.

De acuerdo con los detalles del análisis del Bank of America, desde que comenzó el evento deportivo el pasado 11 de junio de 2026 hasta su final reciente, el 19 de julio, el consumo con tarjetas de crédito en restaurantes y bares se incrementó notoriamente un 2%, mayormente en las ciudades donde se llevaron a cabo los partidos.

Al respecto, Joe Wadford, economista del Bank of America Institute, expresó que “el Mundial impulsó enormemente el gasto de los consumidores en junio. El gasto con tarjetas de Bank of America experimentó una notable mejoría hacia finales de mes, debido en parte al efecto positivo del Mundial”.

Según el informe, no solo se observó altos gastos en bares y restaurantes, sino que también se registró un incremento de compras en tiendas minoristas en las ciudades sedes del torneo. “El Mundial impulsó la economía. Pero dos de los principales beneficiarios del Mundial fueron los comercios y restaurantes locales” comentó Wadford.

Aunque recientemente con el disparo de la inflación en mayo al 4.2%, que generó mayor preocupación económica entre los hogares estadounidenses, sobre todo los de bajos ingresos, datos recopilados por Bank of America destacan que fueron estos mismos hogares los que incrementaron sus gastos durante el mundial, en comparación con los de altos ingresos, en los cuales se observó una ligera reducción.

Para Wadford, quizás la tendencia se trate de una mayor confianza en el mercado laboral que ha estado contribuyendo a aumentar el gasto de las familias de bajos ingresos, pero también señaló que, “los hogares más jóvenes tienden a tener menores ingresos, y probablemente fueron los que más salieron a celebrar este evento generacional”.

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