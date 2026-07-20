España celebra su segundo Mundial en una fiesta que reúne a 2 millones de aficionados en Madrid

La conquista del Mundial 2026 desató una celebración multitudinaria en España. Cerca de 2 millones de personas, de acuerdo con la Delegación del Gobierno en Madrid, salieron a las calles para acompañar a la selección de España durante el recorrido del autobús descapotado que trasladó al equipo campeón por distintos puntos de la capital.

La fiesta culminó en la Plaza de Cibeles, donde más de 120,000 aficionados esperaban al combinado nacional para cerrar una jornada que comenzó con recepciones oficiales y terminó con un espectáculo musical para celebrar la obtención de la segunda Copa del Mundo.

¡Qué ganas teníamos de traer a casa la Copa del Mundo!



El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente y Rodrigo, capitán de la @sefutbol, encabezan la delegación procedente de EEUU.#VamosEspaña pic.twitter.com/p9GiisOCcb — RFEF (@rfef) July 20, 2026

Dos millones de personas acompañaron a España en el desfile por Madrid

El recorrido del autobús inició después de las recepciones oficiales realizadas en el Palacio de la Zarzuela y el Palacio de la Moncloa.

Una vez concluidos esos actos, los jugadores cambiaron sus trajes oficiales por camisetas conmemorativas del campeonato y comenzaron el desfile por las principales avenidas de Madrid a bordo de un autobús descubierto, desde donde saludaron a los aficionados, mostraron el trofeo y convivieron con la multitud.

Durante el trayecto, los futbolistas cantaron, bailaron, se tomaron fotografías con sus teléfonos móviles y agradecieron el respaldo de los seguidores que abarrotaron calles, plazas y banquetas para acompañar la celebración.

¿Cuál fue el recorrido de la celebración de España?

El desfile recorrió algunos de los puntos más emblemáticos de Madrid.

El itinerario comenzó en Moncloa y continuó por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, hasta llegar al Palacio de Cibeles.

Aunque estaba previsto que el recorrido concluyera alrededor de las 21:00 horas, la gran cantidad de asistentes provocó retrasos y los festejos continuaban entrada la noche.

La Plaza de Cibeles fue el escenario principal de la celebración

El punto culminante de los festejos fue la Plaza de Cibeles, donde más de 120,000 personas esperaban la llegada de los campeones del mundo.

Ahí se realizó el evento principal con presentaciones musicales de Ana Mena, Lola Índigo, Aitana y la banda Arde Bogotá, quienes amenizaron la celebración mientras los jugadores compartían el título con la afición.

La conquista del Mundial 2026 convirtió a Madrid en el centro de una de las mayores celebraciones deportivas del año, con cientos de miles de seguidores acompañando a la selección de España en una jornada de festejos que se extendió durante varias horas.

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