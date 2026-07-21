Presidente de LaLiga de España dice que Mundial de 64 equipos “no tiene sentido”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a cargar contra la dirección de la FIFA y cuestionó la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones, una propuesta que ha surgido de cara a la edición de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos. Para el dirigente español, una expansión de ese tipo perjudicaría al fútbol y reforzaría un modelo que, según su criterio, prioriza el torneo mundialista por encima de las competiciones nacionales.

En una entrevista concedida al diario italiano La Gazzetta dello Sport, Tebas aseguró que incrementar nuevamente el número de participantes carece de justificación, especialmente después de que el Mundial de 2026 estrenara el formato de 48 equipos tras varias décadas con 32 selecciones.

“Aumentar el número de selecciones nacionales no tiene sentido”, afirmó.

El dirigente, de 63 años, insistió en que el desarrollo del fútbol no puede depender únicamente del campeonato organizado por la FIFA y defendió el papel que desempeñan las ligas locales en el funcionamiento de la industria.

“La industria del futbol no se limita al Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno al Mundial. Son las competiciones nacionales las que sustentan este deporte”, sostuvo.

En ese mismo sentido, advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría seguir ampliando el torneo. “Están destruyendo la industria del futbol, la que genera decenas de miles de empleos, por un evento que dura 40 días y al que solo asiste una minoría de jugadores. Necesitamos menos selecciones nacionales y más protección para el fútbol nacional, en todos los niveles. No se dan cuenta; toman decisiones irresponsables”.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Tebas pide la salida de Infantino y critica la gestión del Mundial

Las declaraciones de Tebas también incluyeron una dura crítica hacia el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien mantiene diferencias desde hace varios años. El dirigente español consideró que el ciclo del máximo responsable del organismo internacional debería llegar a su fin.

“En mi opinión, sí [debería renunciar], creo que [su momento] ya pasó“, respondió al ser consultado sobre una eventual dimisión de Infantino. Sin embargo, reconoció que el mandatario cuenta con respaldo suficiente para mantenerse en el cargo. “Pero cuenta con el apoyo del sistema, de la FIFA. Federaciones, no hay mucho más que añadir, ¿verdad?”.

Tebas también lamentó la ausencia de una alternativa en las elecciones del organismo. “No hay ningún candidato de la oposición, nadie quiere presentarse para perder. Este es el sistema, y es un sistema que está enfermo de raíz”.

Durante su análisis del Mundial celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, el presidente de LaLiga afirmó haber escuchado numerosas críticas contra Infantino, aunque aseguró que pocas personas actúan en consecuencia.

“En estos días, aquí en Estados Unidos, he oído a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que hace. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé si es peor el silencio o la complicidad, porque quienes callan son perfectamente conscientes del daño que sufre el fútbol”.

??| NEW: La Liga president Javier Tebas calls for Gianni Infantino to ??????, accusing FIFA of 'destroying football industry'. ??



{@guardian_sport} pic.twitter.com/Fxy0leIrui — Goals Side (@goalsside) July 21, 2026

Asimismo, calificó como un asunto de “absoluta gravedad” la intervención relacionada con el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun y sostuvo que la eliminación de Estados Unidos evitó que el episodio tuviera mayores consecuencias para la FIFA.

Finalmente, Tebas cuestionó las pausas para hidratación implementadas durante el torneo y aseguró que respondían a intereses comerciales. “La FIFA hace las cosas a su antojo, para sus propios intereses, no para el fútbol. Así que si necesitan 27 minutos de descanso, lo hacen. Las pausas para hidratación son una farsa”.

Añadió que, a diferencia de LaLiga, donde esas interrupciones solo se aplican cuando las temperaturas son extremas, en varias sedes del Mundial los estadios contaban con aire acondicionado. “En LaLiga sí las tenemos, pero solo cuando hace mucho calor. Aquí, los estadios de Dallas, Los Ángeles y Atlanta tenían aire acondicionado; tuve que ponerme un suéter en la grada. Fue una mentira, una pausa para publicidad”.

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