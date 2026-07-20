Así fue el encuentro de Shakira y Tom Cruise en la final del Mundial 2026

El clímax del Mundial 2026 no solo se vivió en el terreno de juego con el enfrentamiento entre Argentina y España, sino también tras las bambalinas del espectáculo de clausura. Shakira y el actor Tom Cruise protagonizaron un inesperado y emotivo reencuentro que rápidamente encendió las redes sociales.

El encuentro fue confirmado por la propia barranquillera a través de su cuenta de Instagram. En una sección de sus Historias, Shakira compartió una foto en la que se le ve sonriente, usando anteojos de sol y fundida en un cercano abrazo con la estrella de Hollywood. La publicación reveló las conmovedoras palabras de apoyo que el actor le brindó minutos antes de que ella hiciera vibrar el estadio.

“Miren quién vino a decir hola y a desearme buena suerte. Te amamos, Tom”, escribió la intérprete en inglés, etiquetando directamente al actor.

Cruise, quien además tuvo una participación especial al pronunciar un emotivo discurso en la ceremonia de clausura, se tomó el tiempo para buscar a la artista en la previa, mostrando la buena química y el mutuo respeto que comparten. Tras el saludo, la barranquillera saltó a la cancha para interpretar “Dai Dai”, el himno oficial de la competencia, junto a Guetto Kids y Burna Boy.

La imagen se volvió viral en cuestión de minutos, desatando una oleada de interacciones entre los fanáticos que no dudaron en volver a “shippear” a las dos celebridades. Mientras algunos usuarios en plataformas calificaron la combinación como “la dupla más icónica de todas”, otros insistieron en que hacen una excelente pareja o simplemente destacaron la madurez de su gran amistad.

Esta interacción no surge de la nada. Ambos famosos ya habían acaparado titulares en mayo de 2023, cuando fueron captados conversando amigablemente en un palco del Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami, poco después de la mediática separación de la cantante.

Aunque en su momento se aclaró que solo comparten una linda amistad, la complicidad mostrada en la final del Mundial demuestra que los años no han enfriado su vínculo.

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