Shakira promete un show histórico para la final del Mundial

La fiebre mundialista no solo se vive en las canchas. Shakira volvió a acaparar los reflectores al confirmar que el show del entretiempo para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un acontecimiento sin precedentes.

En una entrevista con Billboard, la cantante barranquillera detalló los preparativos del formato inspirado en el Super Bowl, diseñado para unir la pasión del deporte con el poder de la música.

Por primera vez en la historia de las finales de los mundiales se implementará un megashow musical durante la pausa del partido definitivo. El evento, programado para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, congregará en una ventana de 11 a 15 minutos a un elenco estelar que incluye a Madonna, BTS y Justin Bieber.

“Tengo que pensar muy bien cómo hacerlo, que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración”, admitió la artista de manera honesta durante la entrevista al referirse al enorme reto logístico que representa coordinar tantas leyendas globales en un lapso tan corto.

“Va a ser un show de medio tiempo compartido… va a ser bastante histórico, cinco artistas increíbles, bueno, cuatro artistas increíbles más yo”, agrego.

A pesar del desafío, Shakira se mostró entusiasmada por la envergadura del proyecto y confesó su deseo de sumar más sorpresas a la tarima, mencionando a Chris Martin, vocalista de Coldplay, como uno de sus invitados anhelados.

Más allá del despliegue técnico y las coreografías, este histórico concierto guarda un profundo carácter filantrópico. El evento está aliado con la Fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, y lo recaudado servirá para financiar proyectos de infraestructura escolar y potenciar el acceso a la educación y al deporte para niños en comunidades vulnerables de todo el planeta.

El anuncio consolida un año extraordinario para la colombiana. Su más reciente sencillo con el artista nigeriano Burna Boy, “Dai Dai”, adoptado como una de las canciones oficiales del torneo, acaba de conquistar el primer lugar del listado Billboard Global Excl. U.S.

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