Manchester United supera los 120 millones de euros tirados en técnicos tras la llegada de Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino se convirtió en el nuevo valiente que decidió meterse en el incendio de Old Trafford tras la destitución de Michael Carrick, una apuesta desesperada que obligó al Manchester United a desembolsar casi 15 millones de euros en una sola semana y que elevó a más de 120 millones de euros la auténtica fortuna que el club inglés ha quemado en fichajes y despidos de entrenadores durante los últimos trece años.

Para arrebatarle su seleccionador a la Federación de Estados Unidos, los Red Devils tuvieron que pagar 8.70 millones de euros por la cláusula de salida del estratega argentino, además de otros 5.88 millones de euros para liquidar el contrato vigente de Carrick y su cuerpo técnico tras el pésimo arranque en la Premier League.

?? ¡CARRICK, EL DT DEL UNITED CON MENOS INVERSIÓN!



? ? En su primera ventana de transferencias como técnico permanente, Michael Carrick tuvo un menor gasto en fichajes, comparado con Erik ten Hag o el propio Rubén Amorim.



? Primer mercado de cada DT: Mourinho 185M?,? pic.twitter.com/OSV685Hxvk — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 12, 2026

Esta sangría financiera tiene contra las cuerdas a Jim Ratcliffe, quien llegó a la propiedad del equipo prometiendo rescatar el proyecto deportivo, pero cuya política de austeridad ya dejó sin empleo a más de 322 trabajadores del club mientras las chequeras siguen abriéndose para arreglar errores en el banquillo.

Desde que Sir Alex Ferguson se marchó por la puerta grande en 2013, la directiva del Teatro de los Sueños parece haber perdido la brújula por completo, acumulando una cadena de decisiones millonarias que comenzaron con los 2.8 millones pagados al cuerpo técnico saliente y los 5.76 millones que costó correr a David Moyes meses después.

La lista de indemnizaciones siguió engordando con los despidos de Louis Van Gaal por casi 10 millones, el récord histórico de 23 millones de euros que se embolsó José Mourinho junto a sus asistentes en 2018, además de las salidas de Ole Gunnar Solskjaer y Ralf Rangnick, que costaron 10.69 y 17.27 millones, respectivamente.

El despilfarro tocó niveles absurdos en tiempos recientes con el finiquito de 12.22 millones a Erik ten Hag y la fugaz aventura del director deportivo Dan Ashworth, por quien pagaron 3.53 millones al Newcastle para ficharlo y casi cinco millones más para echarlo a la calle menos de cinco meses después.

?? ¡EL NUEVO ENTRENADOR LE COSTARÁ UNA FORTUNA AL MANCHESTER UNITED!



Los RED DEVILS desembolsarán 15 MILLONES DE EUROS para concretar la llegada de su nuevo técnico. ??



? 6 MILLONES en concepto de indemnización para Michael Carrick y su cuerpo técnico tras su despido.



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A esa hoguera de billetes se sumaron los casi 13 millones entregados al Sporting de Portugal para traer a Rúben Amorim en 2024 y los 9.64 millones que costó correrlo en enero pasado, cerrando un historial de terror que hoy pone a Pochettino bajo la obligación de apagar el fuego antes de convertirse en la próxima indemnización millonaria de Old Trafford.

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