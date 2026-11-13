Mauricio Pochettino, oficializado por el Manchester United, llora en su despedida de Estados Unidos

El Manchester United tendrá a Mauricio Pochettino como responsable de intentar revertir su peor inicio de temporada en la liga inglesa en cuatro décadas. El entrenador argentino, de 54 años, dejará la selección de Estados Unidos para asumir el próximo 18 de noviembre en Old Trafford, después de firmar un contrato por dos años y medio. Su llegada se confirmó un día después de la destitución de Michael Carrick, con el equipo ubicado en el puesto 18 de la Premier League, entre los 20 participantes.

La nueva etapa profesional, sin embargo, implica una despedida que el propio técnico reconoció como especialmente dolorosa. Durante una conferencia de prensa en el centro de entrenamiento estadounidense, Pochettino se emocionó hasta las lágrimas mientras explicaba por qué decidió abandonar un proyecto que tenía previsto continuar hasta el Mundial de 2030.

Mauricio Pochettino was in tears at his USA press conference after saying leaving to take the Man Utd job is one of the most difficult decisions of his career ? pic.twitter.com/bPaAxNuMDs — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 13, 2026

“Una de las decisiones más difíciles de nuestra carrera”, resumió. Sentado entre la presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, y el director ejecutivo de la entidad, JT Batson, el argentino tuvo dificultades para contener el llanto. Cone incluso le puso una mano en la espalda mientras hablaba.

“Una decisión que en algunas partes es muy triste, en otras partes somos profesionales y también necesitamos intentar encontrar el siguiente paso, intentar hacer realidad nuestros sueños”, expresó.

Una oportunidad que cambió los planes de la selección

Pochettino reconoció que la dimensión del club inglés fue determinante para aceptar la propuesta. “Creo que saben que en tu carrera no surgen muchas oportunidades como la de un club de la dimensión del Manchester United y, por supuesto, cuando algo así llega, es difícil rechazar una situación así”, afirmó.

El entrenador explicó que las negociaciones avanzaron en pocos días. Según su relato, llegó al campamento de la selección el viernes anterior y los primeros contactos relacionados con el Manchester United comenzaron el domingo por la tarde. También aseguró que las conversaciones se desarrollaron con transparencia.

Su salida ocurre apenas tres meses después de que la federación estadounidense anunciara la renovación de su vínculo hasta 2030. Pochettino consideró que el comienzo de un nuevo ciclo de cuatro años después de la Copa del Mundo permitirá a la institución reorganizarse y dar continuidad al trabajo realizado.

Durante su gestión, Estados Unidos consiguió su mejor resultado en el Mundial de 2026. El equipo terminó primero en su grupo tras vencer a Paraguay y Australia, y avanzó a los octavos de final con un triunfo ante Bosnia y Herzegovina. Bélgica lo eliminó en esa instancia.

El balance del argentino al frente del combinado nacional fue de 21 victorias, dos empates y 12 derrotas. Su etapa terminará sin títulos: Estados Unidos ocupó el cuarto lugar en la Liga de Naciones de la Concacaf de 2025 y perdió frente a México la final de la Copa Oro de ese mismo año.

Todavía tendrá una última misión antes de marcharse. El seleccionado estadounidense disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Haití, con encuentros previstos para este sábado y el próximo martes. El objetivo será conseguir el pase a las semifinales.

En Inglaterra, Pochettino se convertirá en el octavo entrenador permanente del Manchester United desde el retiro de Alex Ferguson en 2013. El club destacó su estilo ofensivo e intenso, su capacidad para construir equipos cohesionados y su trayectoria en el desarrollo de futbolistas. El argentino debutará en el cargo antes de visitar al Liverpool, cuatro días después de su llegada.

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