Santiago Giménez estará en el ataque de México vs. Jamaica, pero Rafa Márquez duda entre Huescas o Reyes

Santiago Giménez será el hombre encargado de comandar el ataque de la Selección Mexicana en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica. El atacante del FC Porto recibirá la confianza absoluta del técnico Rafael Márquez para saltar como titular este sábado en Kingston, buscando romper su sequía goleadora con la camiseta nacional.

La ausencia por lesión de Raúl Jiménez le abrió de par en par las puertas del once inicial al delantero mexicano, quien le ganó la partida en los entrenamientos a los jóvenes Armando González y Armando León. Más allá de lo mostrado en la cancha durante la semana, el estratega nacional se inclinó por el artillero formado en Cruz Azul debido a su mayor experiencia y recorrido en el futbol europeo.

??? ¡DUDAS CON UNA POSICIÓN!



? De acuerdo con Marca México, Rafa Márquez tendría prácticamente definida la alineación, pero todavía no decide quién ocupará la lateral derecha.



?? La disputa está entre Rodrigo Huescas, recién reincorporado a la Selección, e Israel Reyes. pic.twitter.com/GSlpdxzKC1 — CRACKS MX (@mx_cracks) November 13, 2026

El cuerpo técnico considera que un partido oficial de visitante en el Caribe exige futbolistas con jerarquía y acostumbrados a la presión de escenarios hostiles. Mientras que González y León apenas dan sus primeros pasos con el combinado mayor, el “Bebote” cuenta con roce internacional de alto nivel y sabe perfectamente lo que significa cargar con la responsabilidad del gol en torneos de alta exigencia.

Aunque el eje del ataque tiene dueño, Rafael Márquez todavía mantiene una incógnita en la lateral derecha para completar su cuadro estelar. Durante las prácticas se ha probado tanto con Rodrigo Huescas como con Israel Reyes, dos futbolistas de perfiles muy distintos que pelean palmo a palmo por ganarse un lugar en la zaga tricolor.

La balanza parece inclinarse ligeramente hacia Huescas debido a la vocación ofensiva que el entrenador exige a sus laterales, además de que el jugador del Copenhague ya dejó atrás una larga lesión. Sin embargo, la solidez defensiva y el oficio del zaguero del América representan una garantía importante para contener la velocidad de los atacantes jamaicanos.

La gran duda en el once de México ?? vs Jamaica ?? está en la lateral derecha. Las tres opciones que tiene Rafa Márquez a su disposición son Rodrigo Huescas, Kevin Álvarez e Israel Reyes.



– Rodrigo Huescas tiene poco tiempo de haber regresado de su lesión

– Kevin Álvarez está? pic.twitter.com/qNtfqjeuj9 — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 13, 2026

De esta manera, el cuadro mexicano saltaría a la cancha con Raúl Rangel en la portería, respaldado por César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la defensa, a la espera de definir el costado derecho. En el mediocampo aparecerían Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora, dejando en el frente ofensivo a Roberto Alvarado, Julián Quiñones y al propio Santiago Giménez.

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