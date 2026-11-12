La selección mexicana aterrizó en Jamaica en busca de no naufragar en el Caribe

La selección de México aterrizó finalmente este jueves en Kingston, Jamaica, después de completar una intensa etapa de preparación física y táctica en las playas de Playa del Carmen. Con el arribo de la delegación nacional a territorio caribeño, comienza oficialmente la cuenta regresiva para el duelo de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a los siempre complicados Reggae Boyz.

El conjunto dirigido por Rafael Márquez se trasladó de inmediato desde la terminal aérea hasta su hotel de concentración bajo un discreto dispositivo de seguridad. Los futbolistas comenzaron a ingresar al inmueble con semblante concentrado para descansar y recuperar energías de cara a lo que será el primer compromiso oficial del Káiser al frente del banquillo nacional.

? ?? ¡EL TRI YA ESTÁ EN KINGSTON PARA ENFRENTAR A JAMAICA!



??? La Selección Mexicana llegó con un ambiente de tranquilidad y optimismo para la ida de los cuartos de final de la Nations League.



? Alexis Vega, Santiago Giménez, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Gilberto Mora,? pic.twitter.com/7Ho4baR7KH — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 13, 2026

El equipo mexicano ha buscado optimizar todos los detalles, como alistarse en el clima caribeño de Playa del Carmen con la finalidad de poder encarar a los Reggae Boys con éxito en el estadio nacional de Kingston, donde la escuadra de Rafael Márquez debe tener el objetivo de salir con los tres puntos para acercarse al boleto a las semifinales de la Nations League.

Luis Romo fue uno de los primeros referentes en dejarse ver frente a las cámaras, acompañado muy de cerca por el defensor central Johan Vásquez. Ambos futbolistas encabezaron el acceso de una parte importante del grupo ante la mirada atenta de los medios de comunicación que se dieron cita en el vestíbulo para recibir al Tricolor en suelo jamaiquino.

¡SORPRESITAS PARA @miseleccionmx!????@ale_orvananos les robó una sonrisa a varios jugadores del Tricolor en su llegada a Kingston?



RECUERDEN, el partidazo en #NationsLeague entre la Selección Nacional de México y Jamaica, EN VIVO, sin anuncios ni interrupciones por Claro? pic.twitter.com/TLcerrjYzz — Claro Sports (@ClaroSports) November 13, 2026

Ingresos discretos y movimiento táctico en el hotel de concentración

Sin embargo, no todos los elementos convocados pasaron frente a los reflectores y micrófonos de la prensa especializada. Jugadores como Armando León, Armando “Hormiga” González, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco Chiquete y Andrés Montaño fueron canalizados por el personal de logística hacia una puerta alterna del hotel, por lo que su llegada pasó prácticamente desapercibida para los reporteros presentes.

Esta maniobra de la comitiva mexicana buscó agilizar el registro de los futbolistas jóvenes y evitar distracciones innecesarias en las horas previas al compromiso. El cuerpo técnico quiere que todo el plantel mantenga la cabeza fría y enfocada exclusivamente en el plan de partido diseñado para neutralizar la velocidad y el poderío físico del conjunto local.

De acuerdo con el itinerario oficial compartido por la federación, la selección mexicana tendrá una jornada sumamente cargada de actividad este viernes en Kingston. La agenda contempla la conferencia de prensa obligatoria de Rafael Márquez, la atención a los medios en zona mixta y el último entrenamiento de reconocimiento en la cancha antes de saltar al ruedo este sábado.

Una prueba de fuego para el proyecto de Rafael Márquez

Rafael Márquez y sus dirigidos aprovecharán estas últimas horas en el Caribe para terminar de afinar los detalles tácticos en táctica fija y salida de balón. El compromiso de ida representa una auténtica prueba de fuego para el nuevo proceso del estratega mexicano, quien busca sacudirse las dudas de los partidos amistosos y arrancar con el pie derecho su camino en competencias oficiales.

El cuerpo técnico sabe perfectamente que sacar un resultado positivo de Kingston es vital para manejar con mayor tranquilidad el duelo de vuelta en Monterrey. Una victoria o incluso un empate con goles le permitiría al combinado azteca regresar a casa con el escenario puesto para sellar su boleto a las semifinales del torneo regional.

¡MÉXICO LLEGÓ A KINGSTON! ?????



Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Kingston, Jamaica, donde tendrá la ida de los Cuartos de Final de la Nations League. pic.twitter.com/6FSKAmpi53 — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 13, 2026

El Tricolor ya respira el ambiente húmedo y caluroso del Caribe en territorio jamaiquino. Ahora, los seleccionados nacionales tendrán la misión de trasladar al terreno de juego todo el trabajo físico y futbolístico realizado durante los últimos días en Playa del Carmen para demostrar que este equipo tiene argumentos sólidos para competir al máximo nivel.

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