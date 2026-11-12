Santiago Giménez parece el elegido en el ataque de México contra Jamaica en la Nations League

Santiago Giménez encabeza todas las quinielas para saltar como el delantero titular de la selección mexicana este sábado en Kingston, donde el Tricolor visitará a Jamaica en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El atacante del FC Porto le ganaría la partida en la carrera por el puesto a tres jóvenes que venían empujando fuerte desde la banca, como Armando González, Armando León y Santiago Sandoval.

Rafael Márquez sabe perfectamente de qué pie cojea su equipo en este arranque de proceso y no quiere seguir pagando derecho de piso. En la pasada fecha FIFA de septiembre, el cuadro nacional dejó más dudas que certezas al exhibir una alarmante falta de pólvora frente al arco rival durante los compromisos de preparación contra Colombia, Paraguay, Estados Unidos y Chile.

? ¡Santiago Giménez apunta a ser titular con el Tricolor!

El Alérgico del gol sería la apuesta de Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League. ?



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Por esa razón, el Káiser movería sus piezas en el tablero para devolverle el peso específico al eje del ataque. Aunque en el futbol portugués el Bebote ha venido desempeñándose últimamente en labores de extremo con los Dragones, en el combinado nacional regresaría a su hábitat natural como referente de área, escoltado por el desequilibrio de Roberto Alvarado y Julián Quiñones.

La competencia interna en la delantera estuvo al rojo vivo durante toda la semana de concentración. Sin embargo, la jerarquía europea de Giménez terminó por inclinar la balanza a su favor sobre Armando “Hormiga” González, así como frente a Armando León, quien llegó como toda una revelación tras brillar en el futbol de Croacia, y Santiago Sandoval, una de las grandes sorpresas recientes en Chivas.

El once de lujo de Rafael Márquez para salir vivo de Kingston

El estratega mexicano tiene claro que en estas instancias no se puede regalar ni un centímetro. Márquez quiere aprovechar todo el arsenal disponible para pegar primero en territorio caribeño, regresar con una ventaja cómoda al partido de vuelta en Monterrey y, de paso, celebrar por fin la primera victoria oficial de su era en el banquillo del Tricolor.

¿Santiago Giménez merece ser titular con el Tri? ???



Rafa Márquez le daría la confianza para enfrentar a Jamaica, pese a su falta de regularidad.



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Bajo los tres palos se mantendrá el voto de confianza para Raúl Rangel. El guardameta rojiblanco tendrá una prueba de fuego para sacudirse los fantasmas y reivindicarse ante la afición, luego de los costosos errores que cometió en su última aparición con la camiseta verde durante el amistoso frente a Estados Unidos en Phoenix, Arizona.

En la zona baja es donde se verán las modificaciones más importantes respecto a lo que se presentó en septiembre. La zaga central estará blindada por la experiencia de Johan Vásquez y el esperado regreso de César Montes, quien vuelve a una convocatoria nacional tras dejar atrás una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas.

Por las bandas, Jesús Gallardo mantendrá la titularidad en el costado izquierdo, ganándole nuevamente el pulso a Mateo Chávez a pesar del buen momento que atraviesa este último en el futbol de Países Bajos. En tanto, la lateral derecha marcará el retorno de Rodrigo Huescas, elemento que vuelve a la selección tras superar una dura lesión de rodilla que incluso lo marginó de la pasada Copa del Mundo.

Una media cancha dinámica y el regreso estelar de Quiñones

Para controlar los hilos del partido y evitar las transiciones rápidas de los Reggae Boyz, Márquez apostará por Erik Lira y Luis Romo como escudos fijos en la contención. Ambos tendrán la misión de darle equilibrio al equipo y estarán acompañados por el despliegue físico de Gilberto Mora y la visión ofensiva de Roberto Alvarado.

¿Hormiga González o Santi Giménez? ?



La lesión de Raúl Jiménez abre la puerta en la delantera de la Selección Mexicana para el juego ante Jamaica.



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En el frente de ataque reside la mayor ilusión del cuerpo técnico para acabar con la sequía goleadora. El regreso de Julián Quiñones llega como oxígeno puro gracias al gran paso que atraviesa en su club, perfilándose como el socio ideal para acompañar a Santiago Giménez y darle al Tricolor la contundencia que tanto le ha urgido en este nuevo ciclo.

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