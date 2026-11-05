La Concacaf sacude la Copa Oro 2027 con un inédito formato y México levanta la mano como sede

La Concacaf ha decidido romper por completo el molde tradicional de la Copa Oro 2027, implementando una metamorfosis radical en su sistema de competencia para erradicar los partidos de trámite y encender la chispa de la emoción desde el primer minuto de juego.



La confederación hizo oficial que la justa mantendrá el número de 16 selecciones invitadas para la edición que arrancará el jueves 17 de junio y culminará con la Gran Final el domingo 11 de julio del 2027, pero el verdadero golpe sobre la mesa viene en la distribución y el acomodo de los equipos.

¡NUEVO FORMATO DE CARA A LA COPA ORO 2027!??



La Concacaf presentó el nuevo diseño de la competencia continental en su nueva edición, se llevará a cabo del 17 de junio al 11 de julio de 2027 ?



?? 2 grupos de 8 equipos.

?? Se clasifican los mejores 4 equipos de cada grupo.

??? pic.twitter.com/F5hhurHX9b — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 5, 2026

El organismo determinó sepultar la vieja estructura de los cuatro grupos tradicionales para dar paso a un formato inédito de solo dos sectores de ocho integrantes cada uno, con la enorme particularidad de que las escuadras no se enfrentarán todos contra todos, buscando batallas de poder a poder en la zona.

Para confeccionar este rompecabezas se utilizará el Ranking oficial de la Concacaf, acomodando a las escuadras en ocho bombos de dos países cada uno; de ahí se desprenderán cuatro rangos de clasificación bien equilibrados, forzando a cada selección a chocar contra un único rival de cada nivel según una matriz de encuentros predeterminada.

El negocio será redondo y de matar o morir, ya que la Fase de Grupos se convertirá en una auténtica aduana de supervivencia donde únicamente los cuatro mejor ubicados de cada sector conseguirán el boleto a los Cuartos de Final, cruzándose el líder del Grupo A contra el cuarto lugar del Grupo B de forma sucesiva.

Por si fuera poco el atractivo deportivo, la otra gran bomba que corre con fuerza en los pasillos de la confederación es el inminente regreso del certamen a las tierras aztecas, teniendo al Estadio Cuauhtémoc de Puebla como una de las plazas principales en la agenda tras las buenas sensaciones que dejó el reciente Premundial Sub-20.

?Copa Oro: Concacaf anuncia nuevo formato de competencia y fechas del torneo en 2027



??Información de @GibranAraige https://t.co/wx8SiFX8Ur#CopaOro I #Concacaf I #Futbol — TUDN USA (@TUDNUSA) November 5, 2026

La intención de la cúpula es exprimir al máximo la infraestructura futbolística y evitar a toda costa un torneo descafeinado o metido con calzador, obligando a que las potencias de la zona manden a sus mejores hombres para calentar los motores de la afición en este ciclo que promete revolucionar el balompié de la Concacaf.

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