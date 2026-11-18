El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de información que permita identificar e interrumpir las redes de lavado de dinero vinculadas con los cárteles mexicanos, como parte de su estrategia para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.

La convocatoria fue difundida a través del programa Recompensas por la Justicia (Rewards for Justice), del Departamento de Estado estadounidense, que busca obtener información sobre los mecanismos utilizados por estas organizaciones para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas y financiar sus operaciones.

De acuerdo con el anuncio, la recompensa está dirigida a quienes proporcionen datos que contribuyan a desarticular los mecanismos financieros de los cárteles mexicanos y otras organizaciones transnacionales designadas por Washington como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Entre las actividades ilícitas que generan recursos para estos grupos, las autoridades estadounidenses identifican el narcotráfico, el robo de combustible, las operaciones inmobiliarias y el secuestro.

Los cárteles ocultan ingresos ilegales a través de diversos esquemas de lavado de dinero.

Ayúdenos a interrumpir sus prácticas financieras ilícitas.

Envíenos su información.https://t.co/qeAAxxYNcl pic.twitter.com/jNyuvOQmb2 — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) November 17, 2026

¿Qué información busca Estados Unidos?

La convocatoria contempla ocho líneas de investigación relacionadas con las operaciones económicas de las organizaciones criminales.

Entre ellas se encuentran las aportaciones financieras de donantes y facilitadores de los cárteles; transacciones de grandes cantidades de dinero realizadas mediante instituciones financieras y casas de cambio; así como información sobre el robo de combustible y otros mecanismos de financiamiento ilícito.

También se busca identificar empresas e inversiones controladas por estas organizaciones, negocios fachada utilizados para realizar operaciones financieras, esquemas que generen beneficios económicos para sus integrantes y vínculos entre instituciones financieras formales y los grupos criminales.

Otro de los objetivos es conocer las transferencias de dinero y recursos dirigidas a los cárteles o a sus operadores.

El Departamento de Estado sostiene que estas estructuras financieras permiten a las organizaciones criminales mantener sus actividades y ampliar sus operaciones, por lo que considera prioritario atacar sus fuentes de ingresos.

Durante 2026, Washington ha intensificado las medidas contra estructuras financieras presuntamente relacionadas con distintas organizaciones criminales, mediante sanciones a personas, empresas y negocios señalados por facilitar operaciones de lavado de dinero.

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