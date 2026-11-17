Autoridades federales de Estados Unidos confirmaron la detención en San Diego de Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias “Mosh” o “Kraken”, un ciudadano guatemalteco señalado como líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

La captura fue realizada por integrantes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), como resultado de una investigación federal de varios años encabezada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con la participación de distintas agencias estadounidenses.

De acuerdo con información de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, Montejo Sáenz, de 40 años, encabezaba una estructura dedicada al tráfico de cocaína con operaciones en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y otros territorios.

Las investigaciones relacionadas con el caso permitieron incautar más de 5,500 kilogramos de cocaína y 3.7 millones de dólares presuntamente vinculados con las actividades atribuidas al acusado.

Montejo Sáenz enfrenta cargos federales por conspiración para distribuir cocaína con fines de importación ilegal a Estados Unidos, así como por conspiración para distribuir esta droga a bordo de embarcaciones sujetas a jurisdicción estadounidense.

Alleged Guatemalan Cocaine Kingpin Arrested in San Diego in Homeland Security Task Force Case. Members of the @HSTaskForce #HSTF arrested Axel Bladimir Montejo Saenz, aka “Mosh,” aka “Kraken,” who is accused of running a massive cocaine trafficking operation as a leader of a? pic.twitter.com/WKTUM88166 — DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) November 16, 2026

Ofrecían 10 millones de dólares por su captura

La detención de Montejo Sáenz coincidió con el anuncio del Departamento de Estado estadounidense sobre dos recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una, relacionadas con investigaciones contra presuntos narcotraficantes guatemaltecos.

En el caso de Montejo Sáenz, la recompensa busca obtener información que conduzca a una condena en su contra, mientras que el segundo ofrecimiento corresponde a Walfre Donaldo Calderón-Calderón, alias “El Teniente Jr.”, por información que permita localizarlo y/o conseguir su condena.

Calderón-Calderón, de 44 años, es señalado de dirigir una operación de narcotráfico en el noroeste de Guatemala, cerca de la frontera con México.

También enfrenta cargos federales relacionados con conspiración para distribuir cocaína destinada a su importación a Estados Unidos y posesión de esta sustancia con intención de distribuirla a bordo de una embarcación.

De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses, ambos individuos estarían vinculados con estructuras criminales transnacionales y operarían en asociación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sigue leyendo:

– EE.UU. designó como terroristas a 3 grupos criminales de Guatemala vinculados a cárteles mexicanos.

– Presidente de Guatemala descarta presunto acuerdo con EE.UU. para atacar a grupos de narcotraficantes.