EE.UU. designó como terroristas a 3 grupos criminales de Guatemala vinculados a cárteles mexicanos

El Gobierno de Estados Unidos anunció la designación de tres organizaciones criminales de Guatemala como grupos vinculados al terrorismo, debido a sus presuntas conexiones con cárteles mexicanos y su participación en actividades de tráfico y distribución de drogas ilícitas.

La medida alcanza a Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza, tres estructuras señaladas por las autoridades estadounidenses de contribuir a las operaciones del narcotráfico en Centroamérica y facilitar el traslado de estupefacientes hacia México y Estados Unidos.

De acuerdo con los anuncios del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, las designaciones se realizaron bajo distintas categorías legales.

En el caso de Los Lorenzanas, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la organización fue designada como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado.

Las autoridades estadounidenses describen a este grupo como uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala y lo responsabilizan de diversos actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas de seguridad del país centroamericano.

Por su parte, el Departamento del Tesoro, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó a Los Huistas y Los Mendoza en la categoría de Terroristas Globales Especialmente Designados, al señalar que proporcionan apoyo material a organizaciones criminales mexicanas.

Vínculos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Según la información difundida por el Departamento del Tesoro, Los Mendoza mantienen vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa, al que presuntamente proporcionan servicios de transporte y logística para facilitar el movimiento de drogas.

En tanto, Los Huistas son señalados de colaborar tanto con el Cártel de Sinaloa como con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante actividades de protección, almacenamiento y traslado de cargamentos de estupefacientes.

Washington sostiene que ambas organizaciones guatemaltecas controlan corredores estratégicos para el narcotráfico en las fronteras con México y Honduras, lo que las convierte en intermediarias importantes para las operaciones de las organizaciones mexicanas.

Entre las sustancias que presuntamente circulan mediante estas redes se encuentran cocaína, metanfetaminas y fentanilo, destinadas a Estados Unidos y otros mercados internacionales.

¿Qué consecuencias tendrán las designaciones?

Como resultado de estas medidas, los bienes e intereses patrimoniales de las organizaciones señaladas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

Además, las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los grupos incluidos en las listas de sanciones, salvo las excepciones o autorizaciones correspondientes.

El Gobierno estadounidense señaló que estas acciones buscan debilitar las redes financieras y logísticas que permiten a las organizaciones del narcotráfico operar en la región, así como frenar el flujo de drogas ilícitas hacia su territorio.

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