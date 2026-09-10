EE.UU. designó a la banda ecuatoriana Los Tiguerones como organización terrorista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la designación de Los Tiguerones como organización terrorista extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. La decisión fue comunicada durante su visita a Ecuador, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa.

Rubio señaló que el grupo ecuatoriano está involucrado en actividades de narcotráfico y que mantiene vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, incluidos cárteles mexicanos.

La medida coloca a Los Tiguerones dentro del conjunto de grupos que Washington considera una amenaza terrorista vinculada al crimen organizado transnacional.

¿Quiénes son Los Tiguerones?

Los Tiguerones surgieron a finales de la década de 2010 en Guayaquil como una facción de Los Choneros, una de las organizaciones criminales más importantes de Ecuador.

Su expansión estuvo relacionada con William Joffre Alcívar Bautista, conocido como “Negro Willy” o “Willy”, quien habría tenido vínculos con el sistema penitenciario ecuatoriano y posteriormente fue enviado a Esmeraldas para disputar territorio a grupos rivales.

???? | El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció la inclusión del grupo criminal ecuatoriano "Los Tiguerones" en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. pic.twitter.com/T0iANYAJdc — Josit Gonzalez (@jositgonza41) September 9, 2026

Tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, líder de Los Choneros, en 2020, Los Tiguerones se independizaron y pasaron a formar parte de una alianza conocida como “Nueva Generación”, junto con Los Lobos y Los Chone Killers.

La organización se consolidó principalmente en Esmeraldas, aunque también mantiene presencia en Guayaquil y dentro de algunas cárceles ecuatorianas.

Vínculos con cárteles

Uno de los elementos centrales de la decisión estadounidense son las presuntas conexiones internacionales de Los Tiguerones.

De acuerdo con las autoridades de EE.UU., la organización habría establecido conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para prestar servicios relacionados con el tráfico de drogas.

Estados Unidos también acusa al grupo de ayudar a cárteles mexicanos a mover y exportar drogas ilícitas.

La ubicación de Ecuador resulta estratégica para las organizaciones dedicadas al narcotráfico debido a su posición entre Colombia y Perú, dos de los principales países productores de cocaína del mundo, además de su acceso al océano Pacífico.

Los Tiguerones adquirieron notoriedad internacional por el nivel de violencia asociado con sus actividades y por la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en enero de 2024, cuando hombres armados irrumpieron durante una transmisión en vivo de TC Televisión, en Guayaquil.

El ataque se convirtió en uno de los símbolos de la escalada de violencia criminal que llevó al gobierno de Daniel Noboa a declarar un “conflicto armado interno”.

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