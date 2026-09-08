Marco Rubio inicia gira por Colombia, Ecuador y Perú para reforzar ofensiva contra narcotráfico y terrorismo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició este martes una gira de tres días por Colombia, Ecuador y Perú con una agenda que busca reforzar la cooperación contra el narcotráfico, ampliar los vínculos comerciales y consolidar la relación de Washington con tres gobiernos sudamericanos cercanos a la administración de Donald Trump.

La primera escala es Barranquilla, donde Rubio se reunirá con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, apenas un mes después de que el mandatario asumiera el poder. Se trata además de la primera visita de Rubio a Colombia como jefe de la diplomacia estadounidense.

La agenda oficial del Departamento de Estado contempla una reunión bilateral y posteriormente la firma de memorandos sobre cooperación nuclear civil y minerales críticos, dos áreas que Washington considera estratégicas en momentos en que busca ampliar su presencia económica en América Latina.

Arrived in Colombia in the aftermath of the August 10th earthquake and at a critical moment as the Trump Administration reinvigorates our partnership to deliver results for our two nations.



Together with President @ABDELAESPRIELLA, we will restore our alliance as a linchpin of? pic.twitter.com/E1yX0Cctz7 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 8, 2026

La visita también tendrá un fuerte componente de seguridad. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, adelantó que Rubio abordará una mayor cooperación en la “lucha conjunta contra el narcoterrorismo, que amenaza a nuestro hemisferio”, además de “los beneficios de unas relaciones comerciales más profundas entre nuestros países”.

Colombia anunció recientemente su incorporación a la Coalición Contra los Carteles de las Américas (A3C), iniciativa impulsada por Estados Unidos para aumentar la coordinación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado. De la Espriella, por su parte, ha endurecido las operaciones militares contra grupos armados desde que llegó a la presidencia.

Después de Colombia, Rubio viajará a Quito para encontrarse con el presidente Daniel Noboa. Será su segunda visita a Ecuador como secretario de Estado, después de la realizada en septiembre de 2025, cuando Washington y Quito reforzaron su cooperación en materia de seguridad.

La relación adquirió mayor relevancia en los últimos meses por las operaciones contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en el Pacífico. Ecuador también mantiene una frontera de 586 kilómetros con Colombia, una zona que ha sido objeto de preocupación por el movimiento de drogas y grupos criminales entre ambos países.

Rubio cerrará el jueves su gira en Lima, donde se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el poder el 28 de julio para el periodo 2026-2031 y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar Perú.

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