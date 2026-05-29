Presidente de Guatemala descarta presunto acuerdo con EE.UU. para atacar a grupos de narcotraficantes

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, negó la versión difundida sobre un presunto acuerdo establecido con el gobierno estadounidense para permitirle atacar a grupos de narcotraficantes en territorio chapín.

De acuerdo con un informe publicado por el diario The New York Times, durante una llamada telefónica efectuada el 19 de mayo con Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, Bernardo Arévalo presuntamente había acordado ataques y otras operaciones militares comenzarían a partir del mes entrante.

Sin embargo, una rueda de prensa, el mandatario guatemalteco desechó dicha versión aclarando que su gobierno únicamente solicitó por escrito “cooperación en operaciones dirigidas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico”.

“No existe ningún acuerdo. Hay una solicitud, y dicha solicitud se enmarca dentro de los acuerdos vigentes entre ambos países. Son tipos de colaboración que ya se venían dando en el pasado”, subrayó.

Desde el arranque del segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, uno de los ejes de su política consiste en poner fin a la crisis de salud generada por el tráfico de drogas con destino final en territorio estadounidense.

En febrero, Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, recibió la visita de Marco Rubio, secretario de Estado. (Crédito: Moisés Castillo / AP)

Basado en ello, además de presionar a México para combatir a los Cárteles que operan en su territorio, el republicano implementó un operativo de vigilancia permanente en aguas del Caribe para frenar el trasiego de droga vía marítima.

A partir de ello, en cuestión de semanas logró detener y extraditar a al expresidente venezolano Nicolás Maduro bajo la presunción de haberlo identificado como líder del Cártel de los Soles.

Casi a la par, estableció un acuerdo con Ecuador para permitir acciones militares conjuntas en su territorio dirigidas a enfrentar a otras organizaciones ligadas al narco.

A cambio, las tropas del país sudamericano reciben asesoría y asistencia en redadas y ataques aéreos efectuados en contra de dichos grupos criminales.

Bajo esa perspectiva y derivado de una visita llevada a cabo por Marco Rubio, secretario de Estado, a Guatemala en febrero, se fortaleció la idea de que podría haber sellado un acuerdo similar con el gobierno chapín.

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