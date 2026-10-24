Los jóvenes se alejan de Trump y los demócratas ven una oportunidad para conquistar el Congreso

A menos de dos semanas de las elecciones de medio mandato, las encuestas dibujan un escenario complicado para Donald Trump y una oportunidad para los demócratas, debido a que la aprobación del presidente registra uno de sus niveles más bajos, mientras los votantes jóvenes muestran una marcada preferencia por la oposición.

De acuerdo con una encuesta de The New York Times y la Universidad de Siena, solo el 36% de los votantes con mayor probabilidad de acudir a las urnas aprueba la gestión de Trump, frente al 59% que la desaprueba. El resultado representa el nivel de aprobación más bajo del mandatario en la historia de ese sondeo.

El malestar está relacionado, en buena medida, con la situación económica. La encuesta identifica una creciente frustración por el costo de vida, los precios de la gasolina y la manera en que Trump ha gestionado la economía y la guerra con Irán.

Ese descontento también se refleja en las preferencias electorales que los votantes probables favorecen a los demócratas frente a los republicanos por un margen de 11 puntos porcentuales en sus distritos congresionales.

Los votantes jóvenes muestran una ventaja demócrata

El respaldo a la oposición es todavía más evidente entre los estadounidenses de menor edad. Según una encuesta del Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard, el 63% de los votantes probables de entre 18 y 29 años afirmó que votaría por los demócratas, frente al 26% que elegiría a los republicanos.

La diferencia de 37 puntos porcentuales coloca al voto joven como un factor relevante para las elecciones legislativas. Sin embargo, la preferencia declarada en una encuesta no garantiza que esos electores acudan a votar ni determina, por sí sola, el resultado final.

La economía vuelve a ocupar un lugar central entre sus preocupaciones: casi la mitad de los jóvenes consultados considera que sus finanzas personales han empeorado durante el segundo mandato de Trump.

También preocupa la corrupción gubernamental. Casi el 90% señaló que este tema influiría en su decisión electoral. Además, el 64% considera que la sustitución de empleos por la inteligencia artificial representa una amenaza para su seguridad financiera.

Estos datos reflejan que, para una parte importante de los votantes jóvenes, el debate electoral no se limita a las diferencias partidistas, sino que incluye sus perspectivas económicas y laborales.

Los demócratas ganan terreno en la Cámara de Representantes

Las señales favorables para la oposición también aparecen en las proyecciones electorales. El Cook Political Report, una publicación no partidista, estima que los demócratas podrían ganar entre 12 y 22 escaños en noviembre, una cifra que abriría la puerta a una mayoría más amplia en la Cámara de Representantes.

La publicación modificó sus evaluaciones en 19 contiendas y desplazó seis distritos desde la categoría de indecisos hacia una ligera ventaja demócrata. Cuatro de esos distritos están actualmente en manos republicanas.

Entre los cambios destaca la contienda de Lauren Boebert, representante republicana de Colorado, cuyo distrito pasó de considerarse sólidamente republicano a ligeramente republicano. En Wisconsin, la carrera del republicano Derrick Van Orden pasó de indecisa a mostrar una ligera ventaja demócrata.

Erin Covey, analista del Cook Political Report para la Cámara de Representantes, señaló que los demócratas cuentan ahora con una ruta para alcanzar los 218 escaños necesarios para controlar la cámara. Otras 17 contiendas continúan completamente abiertas, lo que deja margen para que el partido amplíe su ventaja.

Aunque estas proyecciones no aseguran una victoria, el desgaste de Trump, la preocupación económica y la inclinación de los jóvenes hacia los demócratas dibujan un panorama electoral más competitivo para los republicanos.

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