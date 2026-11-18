El gobierno de Donald Trump busca convertir a Venezuela en un aliado estratégico para combatir organizaciones criminales, fortalecer la seguridad regional y ampliar su influencia energética en América Latina. La relación entre Estados Unidos y Venezuela dio un nuevo giro con la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez para formalizar la reanudación de la cooperación técnico-militar suspendida desde 2005, durante el gobierno de Hugo Chávez.

El encuentro, realizado este miércoles 18 de noviembre en el Palacio de Miraflores, representa uno de los avances más significativos en el acercamiento bilateral después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero pasado.

Hegseth llegó acompañado de funcionarios estadounidenses y fue recibido por el canciller venezolano, Oliver Blanco. En las conversaciones también participaron el ministro de Defensa, Gustavo González López; el subsecretario adjunto de Asuntos de Seguridad para América, Joseph Humire, y el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett. La visita tuvo como objetivo revisar los mecanismos de colaboración en materia de defensa, capacitación, intercambio de inteligencia y equipamiento militar, además de establecer estrategias conjuntas frente a las organizaciones criminales que operan en el hemisferio occidental.

Después de reunirse con Rodríguez, Hegseth aseguró que la transformación de la relación entre ambos países permitirá establecer una nueva alianza de seguridad. “Venezuela ha pasado de ser nuestra amenaza regional más agresiva a convertirse en un socio de seguridad colaborador. En el proceso de reconstrucción de sus Fuerzas Armadas junto a Estados Unidos, estamos restableciendo nuestra alianza militar, que es natural e histórica”, declaró desde la embajada estadounidense en Caracas.

? BREAKING: SecWar Pete Hegseth announces the United States and Venezuela have hereby signed an agreement that establishes a MILITARY PARTNERSHIP, including TRAININGS and INTELLIGENCE SHARING



Wow. China and Russia are stunned!!



THIS WAS UNTHINKABLE A YEAR AGO…????



Hegseth? pic.twitter.com/DDDs96CR5v — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 18, 2026

Hegseth plantea una alianza contra organizaciones criminales

El funcionario estadounidense sostuvo que la cooperación representa una oportunidad para combatir a los grupos que Washington identifica como narcoterroristas y organizaciones criminales transnacionales. “Todo ello gracias a la estrecha cooperación con la presidenta Delcy Rodríguez para estabilizar Venezuela y librarla, de una vez por todas, de los narcoterroristas”, agregó.

Hegseth explicó que el acuerdo contempla entrenamiento conjunto, intercambio de información de inteligencia, cooperación estratégica y suministro de equipos y capacidades de defensa.

También advirtió que la nueva relación no será únicamente un gesto diplomático, sino que buscará producir cambios concretos en las estructuras de seguridad venezolanas. El secretario de Guerra señaló que ambos gobiernos deberán trabajar para “eliminar y erradicar” las redes narcoterroristas que operan en territorio venezolano, además de impulsar reformas profundas en los ámbitos de seguridad y defensa.

Rodríguez, por su parte, anunció que la cooperación técnico-militar quedó formalmente reanudada y expresó su interés en llevarla a sus mejores niveles para enfrentar amenazas comunes. La mandataria encargada consideró que el acceso a nuevas tecnologías, mejores mecanismos de capacitación y equipamiento representa un beneficio para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La colaboración militar había quedado interrumpida en abril de 2005, cuando Chávez anunció el fin de los acuerdos de intercambio y cooperación con Washington.

Secretary of War Pete Hegseth makes an unannounced trip to Caracas and signs a military cooperation agreement with Venezuela's interim President Delcy Rodríguez, Maduro's former vice president.



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Acuerdo petrolero también fortalece la relación bilateral

La agenda de Hegseth incluyó también el componente energético, uno de los principales intereses estratégicos de la administración Trump en Venezuela. El secretario estadounidense afirmó que el acuerdo petrolero suscrito entre ambos países, anunciado en agosto pasado, permitirá fortalecer el suministro energético y reducir la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para la industria occidental.

“Está trayendo dominio energético en beneficio de los estadounidenses y los venezolanos para las próximas décadas”, sostuvo al referirse al convenio, que, según dijo, hará que el estrecho de Ormuz “sea un factor irrelevante para la industria occidental”. El paso marítimo, controlado estratégicamente por Irán, permanece restringido desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, mientras Washington mantiene un cerco naval sobre los puertos iraníes.

Hegseth realizó sus declaraciones acompañado de autoridades y empresarios, entre ellos Alejandro Betancourt, director ejecutivo de North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía que recibió una concesión estadounidense de 100 años para explotar 17 yacimientos petroleros venezolanos. El acercamiento también se produce después de que ambos países restablecieran formalmente sus relaciones diplomáticas en marzo, luego de siete años de ruptura.

Desde la captura de Maduro, Washington ha enviado a Venezuela a representantes de alto nivel, incluido el jefe del Comando Sur, Francis Donovan; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, y el secretario de Energía, Chris Wright. El 5 de enero, Trump había anunciado que Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, participarían en la coordinación de la transición venezolana.

Tras concluir su visita a Caracas, Hegseth tenía previsto viajar a Colombia para reunirse con su homólogo, Jorge Eduardo Mora, y entregar el primero de una serie de aviones militares de transporte Lockheed C-130 Hercules.

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