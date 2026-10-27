Trump retoma la propuesta de convertir a Venezuela el estado número 51 de EE.UU.

El presidente Donald Trump retomó la opción de anexar a Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos con un gobernador para administrarlo y desapareciendo la figura presidencial, aunque haya elecciones locales para garantizar el retorno de la democracia a la nación sudamericana.

Durante su participación en un evento llevado a cabo en Corpus Christi, Texas, al cual asistió para apoyar a los candidatos republicanos a las elecciones intermedias, el magnate neoyorquino planteó la posibilidad de que Venezuela oficialmente pase a formar parte del territorio estadounidense.

“Se convertirá en un país próspero, ¿y quién sabe? Quizás pronto en el próspero estado número 51. En lugar de un presidente, tendremos elecciones para gobernador”, mencionó.

JUST IN: Trump floats Venezuela as the 51st state at his Corpus Christi rally: "Let's make it the 51st state, and instead of a president we'll have an election for a governor."



He said it standing by a tanker of Venezuelan crude, one week before the midterms. pic.twitter.com/5UCng3iHtE — OrbitTrades (@agentmavericksi) October 27, 2026

El republicano de 80 años afirmó que la República Bolivariana envió un millón de barriles de petróleo a Estados Unidos como un “regalo”.

“Esta victoria histórica nos da control sobre una parte masiva del suministro mundial de petróleo”, señaló

El punto controversial es que, desde la operación de derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro orquestada por tropas estadounidenses, a partir del 3 de enero, Washington asumió el control directo de las exportaciones y los circuitos financieros del petróleo venezolano.

A Chris Wright, en su calidad de secretario de Energía, correspondió anunciar cuatro días después que Estados Unidos se haría cargo de forma indefinida de las ventas de petróleo venezolano, así como de los depósitos de sus ingresos en cuentas bajo su supervisión.

Bajo dicho planteamiento, hablar de un millonario regalo de petróleo como lo cita Trump suena por demás abusivo si se toma en cuenta su rol asumido como juez y parte a la vez.

Sin embargo, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, parece no compartir la visión del político republicano y en más de una ocasión se lo ha hecho saber en espera de que se restablezcan pronto los procesos electorales.

“Seguiremos defendiendo nuestra integridad, nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra historia”, indicó durante una entrevista concedida a la agencia Associated Press (AP).

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