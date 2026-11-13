Experta en derecho ve una nueva oportunidad para destituir a Hegseth tras el revés demócrata

El fracaso del primer intento de juicio político contra Pete Hegseth podría terminar convirtiéndose en una oportunidad para los demócratas. Una experta en derecho considera que el próximo Congreso podría construir un caso más sólido contra el secretario de Defensa de Donald Trump, con acusaciones que incluso podrían conseguir respaldo republicano.

La propuesta es de Claire Finkelstein, profesora de Derecho y Filosofía de la Universidad de Pensilvania, quien sostiene en un análisis publicado en The Guardian que los demócratas deben replantear su estrategia y concentrarse en conductas específicas del jefe del Pentágono .

El intento impulsado por el republicano Thomas Massie quedó bloqueado el 10 de noviembre, cuando la Cámara de Representantes aprobó enviar su resolución al Comité Judicial por 211 votos contra 204. No fue una votación para destituir a Hegseth, sino una maniobra parlamentaria que impidió avanzar directamente con los cargos.

Cuatro acusaciones podrían complicar a Hegseth

Finkelstein considera que los primeros artículos de destitución, centrados principalmente en la guerra contra Irán y los poderes militares del Congreso, no eran necesariamente la mejor estrategia para conseguir apoyo bipartidista.

En su lugar, identifica cuatro posibles motivos para impulsar una nueva investigación.

El primero es el escándalo conocido como Signalgate, relacionado con el uso de la aplicación Signal para compartir información clasificada sobre una operación militar en Yemen. Un informe del inspector general del Pentágono encontró que Hegseth compartió información operativa clasificada como secreta.

El segundo son los ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, que han generado cuestionamientos legales por la muerte de personas a bordo.

La tercera acusación estaría relacionada con las represalias contra el senador Mark Kelly, después de que participara en un video con otros legisladores que recordaba a los militares su obligación de rechazar órdenes ilegales.

El cuarto posible cargo sería la intervención de Hegseth en la independencia de los abogados militares del Pentágono, a quienes, según la experta, ha intentado debilitar.

Los demócratas tendrán otra oportunidad

La autora considera que una investigación de destitución también permitiría al Congreso exigir documentos, convocar a funcionarios y conocer los fundamentos legales de operaciones militares cuestionadas.

Uno de los objetivos sería obtener el memorando de la Oficina de Asesoría Legal que justificó los ataques contra embarcaciones, además de investigar las decisiones que llevaron a apartar a asesores jurídicos militares.

Finkelstein advierte que Hegseth podría intentar bloquear la entrega de información mediante argumentos de confidencialidad y privilegios del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, sostiene que el Congreso debe recuperar su autoridad de supervisión y evitar que la Casa Blanca utilice esas facultades para impedir investigaciones.

Con los demócratas encaminados a asumir el control de ambas cámaras en enero, la experta considera que tendrán una nueva oportunidad para investigar al secretario de Defensa y exigir responsabilidades.

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