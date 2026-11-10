Republicanos bloquean juicio político contra Pete Hegseth por la guerra de Irán y Venezuela

La mayoría republicana de la Cámara de Representantes frenó el intento de iniciar un juicio político contra Pete Hegseth, secretario del Departamento de Defensa, después de rechazar una iniciativa que buscaba responsabilizarlo por las operaciones militares estadounidenses en Irán, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y otros ataques ordenados por el Pentágono.

La votación de este martes 10 de noviembre terminó con 211 votos a favor de enviar la resolución al Comité Judicial y 204 en contra, una decisión que impidió que los artículos de destitución llegaran al pleno para una votación definitiva. El resultado también evitó que los legisladores republicanos tuvieran que pronunciarse individualmente sobre las acusaciones contra el funcionario.

La iniciativa fue presentada por Thomas Massie, representante republicano de Kentucky y uno de los críticos más persistentes del presidente Donald Trump. Massie fue el único integrante de su partido que se opuso a remitir el procedimiento al comité, presidido por Jim Jordan, un aliado del mandatario.

Trump celebró inmediatamente el resultado y arremetió contra el legislador de Kentucky mediante una publicación en Truth Social. “¡El intento de los demócratas de destituir al secretario de Guerra Pete Hegseth ha fracasado estrepitosamente! Todos y cada uno de los republicanos, excepto Thomas Massie, un gran perdedor, votaron a favor de Pete”, escribió.

El Departamento de Defensa también respondió desde sus redes sociales con mensajes de burla dirigidos a Massie, acompañados de imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial en las que aparecía el congresista. Hegseth, por su parte, había calificado la iniciativa como un intento de sabotaje político. “Esto no es patriotismo”, declaró el martes por la mañana.

Los ocho artículos presentados por Massie incluían acusaciones de haber iniciado la guerra contra Irán sin autorización del Congreso, mantener las operaciones militares pese a las objeciones legislativas y no respetar los límites establecidos por la Ley de Poderes de Guerra. También cuestionaban la operación militar de enero pasado en Caracas para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, así como los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, que habrían dejado al menos 240 muertos desde 2025.

The Democrats’ attempt to impeach Secretary of War Pete Hegseth has miserably FAILED! Every single Republican, except Thomas Massie, a major LOSER, voted in favor of Pete. Again, Victories in Venezuela and Iran, the Best Recruitment Numbers in the History of the Military (Long? pic.twitter.com/mZKRrN9nD3 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 10, 2026

Los demócratas podrían reactivar el procedimiento en enero

El intento de Massie también señalaba presuntas ejecuciones extrajudiciales, la campaña militar estadounidense en Yemen, el incumplimiento de disposiciones para reducir las víctimas civiles y las represalias contra el senador demócrata Mark Kelly, quien había exhortado a los militares a rechazar órdenes que consideraran ilegales. La derrota de la iniciativa ocurre después de que Massie perdiera las primarias republicanas en mayo, con lo que quedó fuera de las elecciones del 3 de noviembre y no formará parte del próximo Congreso.

Su enfrentamiento con Trump se intensificó por sus críticas a la guerra contra Irán y sus exigencias para divulgar documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Sin embargo, el resultado legislativo podría no representar el final del intento de responsabilizar a Hegseth. Los demócratas asumirán en enero el control de la Cámara de Representantes y el Senado, después de conseguir importantes avances electorales, por lo que tendrán capacidad para impulsar nuevas investigaciones y procedimientos contra integrantes del gobierno.

Para destituir a un funcionario mediante un juicio político, la Cámara necesita aprobar los artículos de acusación por mayoría simple. Posteriormente, el Senado debe realizar un juicio y alcanzar una mayoría de dos tercios para concretar la destitución, un escenario complicado incluso con el nuevo equilibrio legislativo.

Hegseth, antiguo presentador de Fox News y oficial de la Guardia Nacional del Ejército fue confirmado como titular del Pentágono el 24 de enero de 2025, por apenas 51 votos contra 50, después de que el vicepresidente JD Vance rompiera el empate. Su gestión también ha enfrentado cuestionamientos por compartir información sobre operaciones militares en Yemen en un grupo de Signal donde fue incluido accidentalmente un periodista, además de controversias relacionadas con su conducta personal y las destituciones de mandos militares.

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