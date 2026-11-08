Hakeem Jeffries respalda juicio político contra Pete Hegseth y exige que abandone el cargo tras poner en riesgo la seguridad

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, manifestó su respaldo total a iniciar un juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien responsabiliza de abusar de su autoridad, poner en riesgo la seguridad nacional y conducir una guerra contra Irán que considera innecesaria y costosa para Estados Unidos.

Durante una entrevista transmitida este domingo con Jonathan Karl en el programa This Week, de ABC News, Jeffries aseguró que apoyará la resolución impulsada por el representante republicano Thomas Massie para someter al funcionario a un proceso de destitución. “Apoyo rotundamente la resolución de Hegseth. El supuesto secretario de Defensa ha abusado de su poder, ha socavado nuestra seguridad nacional y ha orquestado esta guerra temeraria y costosa en Irán”, declaró el legislador demócrata por Nueva York.

Jeffries también sostuvo que la ofensiva militar ha provocado un incremento en los precios que enfrentan los estadounidenses y ha debilitado la seguridad del país. Por ello, fue contundente al exigir la salida del responsable del Pentágono: “Pete Hegseth tiene que irse”. El pronunciamiento anticipa un nuevo frente de confrontación entre los demócratas y el presidente Donald Trump, particularmente después de que la oposición consiguiera recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato celebradas el martes pasado.

El dirigente demócrata, quien probablemente asumirá la presidencia de la Cámara Baja en enero, adelantó que su bancada discutirá el martes la iniciativa y consideró que contará con un respaldo considerable entre sus integrantes.

? JUST IN: SecWar Pete Hegseth is about to face IMPEACHMENT and Hakeem Jeffries just confirmed he's a "HARD YES" on the resolution



"I believe there will be incredibly strong support for the resolution."



"I'm a hard yes on the Hegseth resolution…he has abused his? pic.twitter.com/HnfXLX0hp2 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 8, 2026

Massie prepara ocho acusaciones contra el secretario de Defensa

La propuesta de juicio político fue promovida por Thomas Massie, republicano de Kentucky que mantiene diferencias frecuentes con Trump y que anunció su intención de presentar una resolución privilegiada para impulsar el procedimiento contra Hegseth. El documento contiene ocho artículos de acusación, entre ellos presuntas violaciones a la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, además de otros señalamientos relacionados con el ejercicio de sus responsabilidades como secretario de Defensa.

Hegseth respondió el jueves mediante un video difundido en X, donde calificó los intentos de destitución como maniobras políticas y acusó a Massie y a los demócratas de intentar destruir a sus adversarios. “Un congresista descontento y derrotado, junto con todos sus aliados demócratas, también ha presentado artículos de juicio político falsos contra un servidor”, expresó.

El funcionario comparó la iniciativa con los dos procesos de destitución que enfrentó Trump durante su primer mandato y aseguró que tampoco prosperará en su contra.

Por su parte, Trump ha defendido públicamente a su secretario de Defensa. El jueves afirmó que Hegseth ha realizado un trabajo fantástico y aseguró que tiene toda la intención de mantenerlo en el cargo. El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, también rechazó las presiones políticas y sostuvo que el secretario no se dejará intimidar por legisladores que buscan beneficios partidistas.

Jeffries, además, cuestionó el ascenso de Stephen Miller como jefe de Gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles, y calificó la decisión de irresponsable por considerar que Miller representa el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump. El dirigente demócrata adelantó que su partido priorizará reducir los costos de vivienda, alimentos, gasolina y atención médica, además de revisar los recortes a Medicaid, los aranceles y las decisiones de la administración republicana.

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