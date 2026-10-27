Los retos de María Corina Machado tras regresar a una Venezuela transformada por Trump

Recorriendo carreteras flanqueadas por seguidores jubilosos desde el estado occidental de Lara hasta la capital, Caracas, el regreso de María Corina Machado a Venezuela difícilmente podría haber sido más diferente a su partida 10 meses antes.

Colorido, estridente, abierto y desafiante, contrastaba marcadamente con la forma en que el líder de la oposición venezolana abandonó el país en plena noche en diciembre del año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Hasta ahora no había podido regresar a su país natal, debido a los obstáculos que le impusieron en varias ocasiones el gobierno venezolano y la administración Trump, que insistían en que “no era el momento adecuado” para su regreso.

Ahora parece que sí lo es.

“María Corina es la líder indiscutible de Venezuela”, afirma Gregory Noriega, de 20 años, quien viste una sudadera con el logo del movimiento opositor “Vente Venezuela”. “Su regreso representa esperanza”.

BBC: Gregory Noriega cree que el regreso de Machado trae esperanza.

“Este es un paso que nos acerca a un proceso electoral que hemos estado esperando desde el año pasado”, repite Hilary, de 18 años, quien salió a las calles de la capital con la esperanza de ver a la líder de la oposición en su vuelta de la victoria.

“Ha regresado después de los dos terremotos, justo cuando Venezuela la necesita”, añade su amigo Manuel. “Todo el país la apoya para demostrar que ahora Venezuela no tiene miedo”.

Mucho ha cambiado desde que Machado abandonó suelo venezolano para recibir el Premio Nobel de la Paz.

El entonces presidente Nicolás Maduro ya no está al frente del gobierno venezolano.

Dilemas para ambas partes

Maduro fue sacado del poder por la fuerza por tropas estadounidenses el 3 de enero y trasladado rápidamente a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico, posesión de armas y tortura, de los cuales se ha declarado inocente.

Fue reemplazado por su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien ha dado un giro radical a la relación con Washington de maneras que pocos podrían haber imaginado.

La relación bilateral actual es irreconocible en comparación con los años de animosidad mutua durante los mandatos del presidente Hugo Chávez y luego de su sucesor elegido a dedo, Maduro.

Las nuevas circunstancias plantean algunos dilemas interesantes para ambas partes.

Cuando Machado abandonó Venezuela, era considerada desde hacía tiempo la alternativa preferida de Washington a Maduro. Regresa para encontrarse con que la administración Trump está perfectamente satisfecha con el gobierno de Delcy Rodríguez, al menos por el momento.

Getty Images: En los últimos meses, Machado intentó volver por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito.

Recientemente, el gobierno de Trump firmó un importante acuerdo petrolero con Venezuela que otorgó a Estados Unidos una concesión de 100 años sobre la asombrosa cantidad de 65.000 millones de barriles de petróleo crudo venezolano.

El acuerdo se alcanzó en colaboración con una empresa privada venezolana llamada North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por Alejandro Betancourt, un empresario con un pasado controvertido.

Machado ha criticado abiertamente el acuerdo que el gobierno de Rodríguez alcanzó con Estados Unidos, aunque ha tenido cuidado de dirigir sus críticas a Caracas y a Betancourt, en lugar de al presidente Trump, a quien le otorgó el premio de la paz y cuya confianza y apoyo anhela para seguir adelante.

Capacidad para movilizar apoyo

El presidente Trump ha expresado repetidamente su satisfacción con Delcy Rodríguez, a quien ha calificado de “maravillosa” y “una persona excepcional”. Se trataba de la vicepresidenta de un gobierno al que anteriormente había descrito como compuesto por “narcomunistas”.

Pero la efusión de júbilo por la caravana de Machado hacia la capital demuestra que todavía puede contar con un apoyo significativo en las calles, afirma el analista político venezolano Beningno Alarcón.

“El regreso de María Corina Machado, en mi opinión, es el acontecimiento [político] más significativo desde el 3 de enero”, afirma Alarcón. “Significa que la líder política más importante de Venezuela está de vuelta en el país”.

“La acogida que ha recibido a su regreso demuestra que su capacidad para movilizar a su apoyo permanece intacta, lo que significa que la oposición en Venezuela ahora cuenta con algo muy sólido: un liderazgo presente sobre el terreno en lugar de estar únicamente en el exilio”, afirma.

Alarcón aporta algunas pruebas de que la oposición —y el público en general— se sienten más envalentonados desde el 3 de enero, una situación que, en su opinión, se acentuará aún más con la reaparición de Machado.

BBC: “Su capacidad para movilizar a su apoyo permanece intacta”, dice Beningno Alarcón.

Por ejemplo, un estudio conjunto de los centros de análisis político Polis y Nexo sugiere que Venezuela registró tres veces más protestas callejeras en los primeros nueve meses de este año que en todo 2025, con manifestaciones que abarcaron una amplia gama de temas, desde la política y las condiciones laborales hasta el suministro de agua.

Además, existen pruebas de que la represión de dichas protestas se ha reducido en más de la mitad.

En un contexto así, el regreso de una figura como Machado puede movilizar a un electorado que ha pasado años temiendo las consecuencias de expresarse libremente.

Su regreso también debe considerarse en el contexto de las conversaciones más amplias mediadas por Washington entre el gobierno venezolano y la oposición para alcanzar una solución política negociada.

Ciertamente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se apresuró a afirmar que su “regreso seguro” a Venezuela era “el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos”.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz aún enfrenta cargos en Venezuela que van desde traición hasta conspiración para realizar insurrecciones. Durante años, ella y sus partidarios han desestimado los cargos por considerarlos políticamente motivados y sin fundamento.

BBC: Muchos jóvenes se movilizaron con la llegada de María Corina Machado.

Tras haber realizado al menos ocho intentos de regresar a Venezuela por aire y por mar antes de que el gobierno de EE.UU. le diera luz verde, Machado ahora sabe que cuenta con la aprobación de Trump para volver a su país, una postura que Delcy Rodríguez no está dispuesta a cuestionar y es poco probable que lo haga.

Rodríguez calificó el regreso de Machado como un “espectáculo” y todo el evento de recorrer el país, que fue transmitido en vivo por sus seguidores durante el fin de semana, fue deliberadamente ignorado por las cadenas de televisión estatales.

Pero Rodríguez también necesita una relación armoniosa con Washington si quiere evitar un destino similar al de su predecesor, e indicó que podría estar dispuesta a dialogar con Machado.

Si bien Trump ha elogiado a Rodríguez bastante, también ha dejado claro que Washington no espera menos que su total sumisión y flexibilidad en temas clave como la energía.

Algunos informes incluso sugieren que todas las decisiones importantes en esta nación rica en petróleo están siendo dictadas en gran medida por el secretario Rubio a través de llamadas regulares de WhatsApp a la presidenta encargada.

Los jóvenes simpatizantes que se congregaron en masa en Caracas para vitorear a María Corina Machado en su regreso a casa afirman que sus temores a criticar a su gobierno o exigir cambios están desapareciendo.

Su regreso marca una transición política irreversible en Venezuela, insisten, una transición que apenas podían imaginar cuando ella partió hacia Oslo hace apenas un año.

*Con información adicional de Vanessa Silva en Caracas.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.