Inmigrantes del sur de Asia en NY señalan la amenaza del ICE ante las elecciones

La amenaza de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el aumento del costo de vida se han convertido en dos de las principales preocupaciones de los votantes inmigrantes del sur de Asia en Nueva York, de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Para muchos, estos comicios representan algo más que elegir representantes. También son una oportunidad para defender a sus comunidades, exigir respuestas sobre el precio de la vivienda y los gastos cotidianos, y demostrar que la participación política de los inmigrantes puede tener un peso decisivo.

En conversación con Documented, varios votantes compartieron sus inquietudes y explicaron cómo la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York en 2025 influyó en su relación con las urnas. Algunos reconocieron que antes dudaban de que un solo voto pudiera cambiar algo; ahora ven la participación electoral como una herramienta para hacerse escuchar.

De apoyar a Trump a sumarse al movimiento de Mamdani

Manzoor Bhatti, de 68 años, llegó de Pakistán en la década de 1980. En 2024 votó por Donald Trump, pero un año después hizo campaña por Mamdani. Hoy cuestiona algunas de las decisiones del presidente, especialmente el gasto público destinado a conflictos armados.

Tras casi cuatro décadas votando en Estados Unidos, Bhatti asegura que nunca había visto tanto entusiasmo político en su comunidad como durante la campaña de Mamdani. También observa un mayor esfuerzo de las mezquitas de Midwood, en Brooklyn, por promover la educación política y el registro de votantes.

Para él, la asequibilidad y las necesidades de los trabajadores serán determinantes en noviembre.

Eknoor Kaur, abogada de 30 años, también descubrió el valor de participar en las elecciones al votar por primera vez por Mamdani en 2025. Originaria de India, vive en Queens y considera que el voto individual sí puede marcar una diferencia.

Sin embargo, advierte que mantener un nivel de vida digno se ha vuelto cada vez más difícil, incluso para quienes cuentan con estudios superiores. El aumento de los precios, afirma, ha cambiado su percepción de las oportunidades en Estados Unidos.

ICE, vivienda y representación política

Madhav Shanmugam, trabajador sanitario de 36 años, votó por primera vez en 2024, pero eligió al candidato del Partido Verde, decepcionado con los demócratas centristas. Entre sus motivos estuvo la postura de Kamala Harris sobre la guerra en Gaza.

Ahora espera apoyar a Darializa Ávila Chevalier, organizadora progresista que derrotó al congresista Adriano Espaillat en las primarias demócratas de junio. Shanmugam también reclama más inversión en vivienda, infraestructura y vigilancia policial comunitaria.

De cara a noviembre, resume sus prioridades en dos preocupaciones compartidas por otros votantes entrevistados. Uno, el costo de vida y dos, la presencia del ICE en Nueva York.

Su mensaje final es sencillo, hay que participar. Para estos votantes, acudir a las urnas no garantiza que sus demandas sean atendidas, pero abstenerse significa renunciar a una de las herramientas que tienen para exigir cambios.

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