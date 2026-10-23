Demanda de Trump busca anular la elección al Senado en Alaska si pierde el republicano Sullivan

Una demanda del Departamento de Justicia (DOJ) abrió un nuevo frente de tensión electoral en Alaska tras darse a conocer que el Gobierno federal busca impedir que se certifiquen los resultados de la elección al Senado si el republicano Dan Sullivan pierde la contienda, bajo el argumento de que la presencia de otro candidato con el mismo apellido podría confundir a los votantes.

La acción judicial llega a solo 12 días de las elecciones y plantea un escenario inusual, que las autoridades electorales estatales no puedan certificar el resultado si se cumplen determinadas condiciones relacionadas con los votos emitidos para el otro Sullivan.

BREAKING: The DOJ sued to effectively force Alaska to set aside the results of the 2026 Senate race if anyone other than Republican incumbent Sen. Dan Sullivan wins.



The lawsuit comes after the DOJ also sued California preemptively challenging the vote there. pic.twitter.com/k1JY3bxk5P — Democracy Docket (@DemocracyDocket) October 23, 2026

Según el documento judicial citado en el material de referencia, el Departamento de Justicia sostiene que la posible confusión entre ambos candidatos podría comprometer la integridad electoral. Sin embargo, su argumento no establece que haya ocurrido un fraude, sino que plantea la posibilidad de que algunos electores se equivoquen al marcar la boleta.

La disputa por dos candidatos con el apellido Sullivan

Además del senador republicano, en la papeleta aparece Daniel J. Sullivan, quien también se presenta como republicano, aunque figurará sin afiliación partidista. La División Electoral de Alaska había intentado excluirlo al considerar que su candidatura podía confundir a los votantes, pero la Corte Suprema de Alaska ordenó reincorporarlo durante el verano.

El sistema electoral estatal permite que los cuatro candidatos más votados en las primarias avancen a la elección general. En este contexto, el Departamento de Justicia sostiene que las autoridades podrían incumplir sus obligaciones legales si certifican un resultado potencialmente afectado por la confusión entre los dos candidatos.

“Es vital que los demandados no certifiquen ningún resultado electoral que pueda verse afectado por la confusión de los votantes”, argumentó la dependencia en su presentación judicial.

La petición, no obstante, está condicionada a que Dan Sullivan no gane y a que los votos emitidos para Daniel J. Sullivan, de haberse dirigido al senador, hubieran cambiado el resultado de la elección. Determinar si eso ocurrió plantea dificultades, pues no resulta sencillo distinguir entre los votos intencionales y los emitidos por una posible equivocación.

Mary Peltola y el riesgo de una elección sin certificación

La disputa enfrenta al senador republicano con la demócrata Mary Peltola, exrepresentante federal. Según el promedio de encuestas de FiftyPlusOne citado en el material original, Peltola aventajaba a Sullivan por dos puntos, mientras que el segundo Sullivan obtenía entre dos y cinco puntos porcentuales de apoyo.

El caso fue asignado a la jueza federal Sharon Gleason, nombrada durante la presidencia de Barack Obama. Aún no está claro si la demanda superará los recursos que puedan presentarse para desestimarla.

Si Alaska no certifica los resultados, el estado podría quedarse sin un senador electo que asuma el cargo el 3 de enero de 2027, cuando comienza el nuevo periodo legislativo.

La controversia se suma a la disputa entre el Gobierno federal y California por el recuento de papeletas cuestionadas.

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