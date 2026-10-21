“Me gustaría denunciar un robo”: Sanders se burla de la línea antifraude de Trump

La nueva línea telefónica del gobierno de Donald Trump para denunciar fraudes ya recibió una primera respuesta cargada de sarcasmo. El senador Bernie Sanders aprovechó el anuncio del programa para lanzar una crítica directa al presidente y poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién responde por el dinero de los contribuyentes?

“Me gustaría denunciar un robo”, escribió Sanders en la red social X, en alusión a la iniciativa federal que ofrecerá recompensas a quienes reporten presuntos fraudes contra el gobierno estadounidense.

El legislador demócrata por Vermont no dejó ahí la burla. En la misma publicación, acusó a un integrante de la administración de haber gastado casi $22 millones de fondos públicos en anuncios que, según él, promovían al propio Trump. “Ahora reside en el número 1600 de Pennsylvania Avenue”, añadió, en referencia a la dirección de la Casa Blanca.

Sanders remató su mensaje con otra frase que resume el reclamo: “Los contribuyentes quieren saber cuándo recuperarán su dinero”

That’s great, Mr. Trump. I’d like to report a theft.



A man inside our government illegally spent nearly $22 million in taxpayer dollars on bogus campaign ads praising himself. He now resides on 1600 Pennsylvania Avenue.



Taxpayers want to know when they’ll get their money back. https://t.co/gwU6hDCmsu — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) October 20, 2026

La publicación respondió al anuncio realizado el martes por Trump, quien presentó un programa de incentivos para denunciantes con una asignación de $25 millones. La iniciativa busca alentar a ciudadanos a informar sobre posibles irregularidades en el uso de recursos federales.

La ironía de Sanders convirtió el anuncio en una oportunidad para cuestionar la rendición de cuentas de la propia administración.

Trump ofrece recompensas, pero decidirá quién cobra

El programa será administrado por el Departamento de Justicia y contempla recompensas de hasta $30,000 para denuncias que cumplan los requisitos establecidos y deriven en cargos penales, de acuerdo con la información publicada sobre la iniciativa.

Trump, sin embargo, aseguró que tendrá la última palabra sobre quién recibe el dinero. Durante el anuncio en la Casa Blanca, afirmó que sería el “árbitro” de esas decisiones y prometió actuar con generosidad.

El primer cheque de $10,000 fue entregado al youtuber Nick Shirley, conocido por publicar un video sobre presuntas irregularidades en guarderías de Minnesota. La administración utilizó esas denuncias como parte de sus argumentos para impulsar medidas contra el supuesto fraude en ese sector.

El caso también abrió interrogantes sobre los criterios para conceder las recompensas y sobre la independencia con la que se evaluarán los reportes.

La crítica va más allá de una publicación en redes

Sanders no fue el único en expresar reservas. Naomi Seligman, presidenta de Whistleblower Aid, organización que apoya a denunciantes, señaló que respaldaría un programa legítimo para revelar irregularidades, pero cuestionó la postura de Trump frente a quienes han denunciado presuntas faltas dentro de su administración.

“Si el presidente está realmente interesado en erradicar las irregularidades, Whistleblower Aid lo invita a comenzar por examinar las violaciones perpetradas por su propia administración, incluidos los altos funcionarios”, afirmó Seligman en un comunicado.

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