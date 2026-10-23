La Patrulla Fronteriza aparece junto a urnas en Florida y desata una denuncia ante el FBI

La presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) cerca de un centro de votación anticipada en Florida encendió las alertas electorales y llevó a un funcionario local a presentar una denuncia formal ante el FBI. El episodio reavivó las preocupaciones sobre la posible intimidación de votantes en medio de las tensiones por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con Newsweek, dos vehículos de la Patrulla Fronteriza llegaron el lunes a las inmediaciones de la biblioteca Northeast Branch, en Tallahassee, uno de los puntos de votación anticipada más concurridos del condado de Leon.

Mark S. Earley, supervisor de las elecciones de medio mandato del condado, informó que las unidades permanecieron en el lugar aproximadamente 10 minutos antes de retirarse.

Aunque no se reportaron llamadas de votantes para denunciar el incidente, el funcionario decidió acudir a las autoridades federales.

“Los votantes nunca deberían sufrir intimidación por parte de nadie al votar, y eso incluye ser intimidados por las fuerzas del orden o cualquier otro funcionario gubernamental”, advirtió Earley en un comunicado.

Florida bajo la lupa por la presencia de CBP

El caso no es el único que genera inquietud en el estado. En el condado de Monroe, la supervisora electoral Sherri Hodies informó sobre otra situación bajo revisión, luego de que agentes federales de inmigración fueran vistos cerca de un centro de votación anticipada en Key Largo.

Según explicó el medio antes citado, la Patrulla Fronteriza le comunicó que sus agentes buscaban detener a un sospechoso que había ingresado a la misma calle donde se encontraba el recinto electoral.

Un video difundido por WPLG mostró a agentes federales deteniendo un vehículo cerca del Centro Gubernamental Murray Nelson. Las autoridades buscaban establecer si la intervención ocurrió fuera del centro de votación o si su ubicación tuvo alguna intención relacionada con los comicios.

Temor a que votar se convierta en un acto de presión

La controversia aparece mientras crecen las discusiones sobre la posible presencia de ICE y CBP en centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato.

La administración Trump ha señalado que no planea desplegar agentes para patrullar estos lugares. Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, declaró ante el Senado que las autoridades acudirían si existieran motivos relacionados con posibles infracciones.

“El día de las elecciones, el FBI acatará la ley”, sostuvo Patel, al explicar que la intervención dependería de las circunstancias.

Mientras tanto, la denuncia presentada en Leon busca esclarecer qué ocurrió frente al centro electoral. Porque, más allá de que los vehículos se retiraran minutos después, el episodio deja una inquietud entre los votantes.

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