La IA no te dice por quién votar, pero sí te ayuda a entender lo que está en juego en las urnas

La inteligencia artificial también busca abrirse paso en las urnas, pero no para decidir el voto de las personas. Doña Rosa, una asistente electoral impulsada por VoteMate, ayuda a los votantes a comprender qué se juega en una elección, qué proponen los candidatos y qué implican las medidas que aparecen en sus boletas.

Daniel Morales, quien participó en su desarrollo, explicó a Telemundo que el chatbot puede orientar a las personas sobre dónde votar y cuáles son las formas disponibles para hacerlo, así como su capacidad para responder en español, inglés e incluso spanglish.

El asistente puede consultarse a través de la plataforma Grita Canta Vota, que presenta VoteMate como una herramienta para facilitar el acceso a información electoral. Su objetivo es ayudar a que los votantes entiendan mejor las opciones que tienen delante, sin indicarles qué candidato elegir.

Una dirección basta para conocer las opciones electorales

Una de las funciones de Doña Rosa consiste en adaptar la información a la ubicación de cada usuario. A partir de la dirección que se introduce, la herramienta puede identificar la jurisdicción electoral correspondiente y orientar sobre cuestiones como la votación anticipada, las modalidades disponibles y los asuntos que aparecerán en la boleta.

Esto resulta especialmente útil en Estados Unidos, donde las reglas electorales pueden cambiar entre estados e incluso entre jurisdicciones locales. Las fechas, los requisitos y las opciones para emitir el voto no son necesariamente iguales para todos.

El chatbot también permite plantear preguntas concretas sobre las propuestas sometidas a votación. Por ejemplo, una persona puede preguntar qué significa votar “sí” o “no” a una enmienda constitucional, como la número 1, y solicitar una explicación de sus posibles implicaciones.

La respuesta depende de la enmienda específica y del estado donde se someta a votación. Por eso, es importante revisar que la información corresponda a la boleta y al proceso electoral de cada usuario.

Entender las propuestas sin que una máquina decida el voto

La diferencia está en el tipo de orientación que ofrece. Doña Rosa no busca decirle a una persona cómo votar, sino ayudarla a entender las propuestas de los candidatos, las medidas electorales y las opciones disponibles para participar.

El sitio de Grita Canta Vota presenta VoteMate como un recurso de información electoral no partidista. La herramienta busca reducir las barreras de acceso a información que puede resultar complicada, especialmente para quienes prefieren consultar estos temas en español.

Sin embargo, como ocurre con otras herramientas de inteligencia artificial, sus respuestas deben contrastarse con las fuentes electorales oficiales, sobre todo cuando se trata de fechas límite, requisitos de identificación, registro o procedimientos para votar anticipadamente.

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