En una reveladora y sincera conversación en el pódcast “Friends Keep Secrets”, Jennifer Lopez abrió su corazón como pocas veces y habló sin filtros sobre sus cuatro divorcios.

La artista de 57 años abordó el dolor que le dejaron sus separaciones, centrándose de manera particular en el final de su matrimonio con el actor y director Ben Affleck, con quien formalizó su divorcio a principios de 2025 tras dos años de casados.

“Fue tan decepcionante”, confesó la cantante al referirse a su última ruptura. Lejos de ocultar su vulnerabilidad, JLo describió el proceso como una fuerte traición emocional y admitió que el sufrimiento superó cualquier expectativa: “Piensas que van a dar la talla incluso en el último momento, y no lo hacen… Estás devastada, quieres morir, no puedes levantarte de la cama”.

A lo largo de su vida, la intérprete ha estado casada en cuatro oportunidades: con el actor Ojani Noa (1997-1998), el bailarín Cris Judd (2001-2003), el cantante Marc Anthony (2004-2014) —con quien comparte a sus gemelos Max y Emme— y finalmente con Ben Affleck.

Al analizar este historial, López reconoció que durante años adoptó el rol de una “monógama en serie”, saltando de una relación a otra en una búsqueda constante del amor sin haberse detenido a sanar sus propias heridas internas.

No obstante, la superestrella destacó que mira hacia atrás con la tranquilidad de haber actuado de forma íntegra. “Mi consejo para el divorcio es el mismo que para todo: actúa siempre de una manera de la que puedas estar orgullosa”, señaló, afirmando que dio lo mejor de sí misma en cada etapa.

Finalmente, la actriz y productora aseguró que, a pesar de las complejas experiencias vividas, continúa abierta a la posibilidad de enamorarse nuevamente, aunque reconoció que su aproximación al romance será completamente distinta en el futuro.

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