Jennifer Lopez reflexionó sobre sus relaciones fallidas: “Las rupturas deberían celebrarse”

Cuatro matrimonios, múltiples y mediáticos desamores, y un reciente divorcio no han mermado la fe de Jennifer Lopez en el amor. Lejos de adoptar una postura de victimismo o amargura, la estrella sorprendió al mundo al revelar una renovada y madura filosofía de vida: para ella, las rupturas sentimentales no son sinónimo de fracaso, sino un motivo de celebración y un proceso de evolución personal.

Durante su participación en el popular programa Subway Takes, conducido por Kareem Rahma, JLo compartió sus reflexiones más íntimas sobre cómo el fin de una relación sentimental puede transformarse en una poderosa herramienta de autodescubrimiento.

“Las rupturas no son un fracaso. Honestamente, siento que son un trampolín para convertirte en tu mejor versión. Deberíamos celebrar cuando terminamos”, expresó con contundencia la artista.

Además, propuso un cambio radical en la percepción social de la soltería: “La gente debería decir: ‘¿Terminaste? Felicidades’, porque, primero, tomaste una decisión; segundo, probablemente fue lo mejor para todos”.

A sus 56 años, López acumula un historial amoroso ampliamente documentado por la prensa internacional, habiendo contraído nupcias con Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony y, más recientemente, Ben Affleck. Sin embargo, la cantante mira hacia atrás con gratitud hacia sus vivencias.

Según explicó, los mayores saltos evolutivos a nivel emocional, mental y psicológico que ha experimentado en su vida han surgido directamente a partir del dolor de una separación. “Es el único momento en el que realmente profundizas”, confesó, detallando que es ahí donde nacen las preguntas necesarias para cambiar y mejorar internamente.

La diva del pop también analizó los roles dentro de un quiebre amoroso y lanzó una conclusión sobre quién resulta favorecido tras el fin de una historia de amor. Habiendo vivido el desamor desde ambas perspectivas —tanto rompiendo corazones como sufriendo la pérdida—, Lopez aseguró que quien recibe el golpe emocional es quien verdaderamente gana.

“Si eres la persona a la que le rompieron el corazón, eres el ganador. Porque si vas por la vida rompiendo corazones y eres quien nunca siente nada, eres un perdedor. Si eres esa persona, nunca aprendes nada”, sentenció.

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