Jennifer Lopez habló cómo cambió su vida tras su divorcio de Ben Affleck

Jennifer López abrió su corazón como nunca antes sobre el impacto que tuvo su divorcio de Ben Affleck. A sus 56 años, la cantante y actriz admitió que su vida “se vino abajo” tras la separación, un quiebre que la obligó a someterse al ejercicio de introspección más transformador de su existencia.

Las confesiones ocurrieron durante su participación en el pódcast Smartless, conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett.

“La persona que soy hoy es tan diferente a la que era hace apenas dos años que es una locura. Ahora puedo mirar mi vida, apreciarla por lo que es y ser realmente feliz”, declaró la actriz.

La intérprete de origen puertorriqueño reconoció que, tras décadas de fracasos sentimentales —que incluyen matrimonios con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony—, solía culpar a los demás. Sin embargo, su última ruptura la llevó a buscar respuestas en su interior.

“Hubo un momento en que sentí que mi vida me explotaba en la cara. Fue por las decisiones que tomé, pero también porque había cosas que necesitaban cambiar en mí”, reflexionó.

Para enfrentar esta crisis, López tomó la drástica decisión de cancelar su gira de conciertos. “Me senté y me dije: ‘Tienes que averiguar qué demonios te pasa. Olvídate de todos los demás'”, relató.

La artista describió sus últimos cinco años como un “tumulto” y los dos más recientes como un necesario proceso de sanación. Concluyó afirmando que descubrirse a uno mismo es fundamental: “Es parte de ser humano”.

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