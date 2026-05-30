Jennifer Lopez confesó que las escenas de besos aún la ponen nerviosa

Ni las décadas de trayectoria ni el título de reina de las comedias románticas eximen a Jennifer Lopez de sentir mariposas —o más bien tensión— en el estómago cuando debe filmar un escena romántica.

Durante la premiere en Los Ángeles de su nueva película para Netflix, “Office Romance”, la actriz y cantante de 56 años confesó que filmar escenas de besos todavía logra sacarla por completo de su zona de confort.

“He estado haciendo esto durante mucho tiempo”, declaró Lopez a la revista People. “Quiero decir que está bien, pero siempre es algo. Es como: ‘Está bien, tengo que besar a esta persona que no conozco y apenas estoy conociendo’. Te pones un poco nerviosa, eso es todo”.

La artista detalló que la presión se intensifica debido al entorno técnico del set, rodeado de luces y enormes cámaras fijadas en cada movimiento.

En esta ocasión, su “víctima” cinematográfica fue el actor británico Brett Goldstein, conocido por su papel en “Ted Lasso”. Curiosamente, el proyecto nació de la propia admiración de Goldstein hacia JLo, ya que escribió el guion pensando exclusivamente en ella.

A pesar de los nervios iniciales y de la timidez del rodaje, la química entre ambos fluyó de manera excepcional. De hecho, Lopez sorprendió recientemente en televisión al coronar a Goldstein como “el mejor besador” de toda su carrera cinematográfica, superando a reconocidos galanes de la industria como George Clooney, Matthew McConaughey o Richard Gere.

“Office Romance”, que narra el romance secreto entre una poderosa directora ejecutiva y su empleado, llegará a la plataforma de streaming el próximo 5 de junio.

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