Jennifer Lopez se abre sobre su vida amorosa: “Debería haber vivido antes la vida de soltera”

A sus 56 años, Jennifer Lopez está disfrutando de una etapa inesperada de su vida: la soltería. En una reciente entrevista en “Jimmy Kimmel Live!”, mientras promocionaba su nueva película “Office Romance”, la superestrella de “Let’s Get Loud” confesó que, en retrospectiva, desearía haberse dado la oportunidad de estar sola mucho antes.

Cuando el presentador le preguntó directamente si se encontraba soltera, J.Lo respondió con entusiasmo: “¡Sí! ¡Debería haberlo hecho antes!” Y añadió con humor: “Lo he estado haciendo todo mal. Lo he estado haciendo todo mal, créeme”.

Kimmel, fiel a su estilo, le sugirió si consideraría convertirse en “la próxima Bachelorette” (el popular reality de citas). La respuesta de la artista fue: “¿Estás loco?”

Lopez explicó que no tiene intención de arruinar la paz que siente actualmente, y calificó su vida de soltera como “fantástica”. “Estoy bien. Ahora mismo estoy bien donde estoy”, afirmó.

Eso sí, no cierra del todo la puerta al amor en el futuro.

“Algún día conoceré a alguien en algún sitio si es lo suficientemente bueno” Jennifer Lopez

Su separación de Ben Affleck

La vida sentimental de Jennifer Lopez es noticia de forma constante, especialmente desde que en agosto de 2024 solicitó el divorcio de Ben Affleck. La pareja, que se reconcilió años después de su primer romance a principios de los 2000, había adquirido una lujosa propiedad valorada en $60.850 mil en 2023.

Sin embargo, apenas un año después de la compra, la pusieron de nuevo en venta, aunque hasta ahora no ha encontrado comprador.

En medio del proceso de separación, Affleck decidió ceder su parte de la casa a Lopez de manera gratuita, según documentos que revelan una “transferencia de bienes entre cónyuges” como parte de su acuerdo de liquidación de bienes. Un gesto que cierra un capítulo más en la historia de una de las parejas más seguidas del espectáculo.

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